La última osadía de Zverev y su 'big-3': saca a Nadal y Federer para meterse a él mismo y a Medvedev

2021 ha sido el año de Alexander Zverev. El alemán ha tenido un año plagado de éxitos en el que se ha hecho con el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y la Copa de Maestros (ATP Finals), siendo este su segundo trofeo en el campeonato. Todo ello le ha hecho ganar mucha confianza, como ha mostrado en sus últimas declaraciones en un podcast en Eurosport Alemania.

El actual número 3 del ranking ha creado su propio 'big-3' con los tenistas candidatos a los grandes títulos del año en el que se ha incluido dejando fuera nada más y nada menos que a Rafa Nadal y Roger Federer... pese a todavía no haber ganado ningún Grand Slam en su carrera. "Creo que el próximo año podría ser muy similar a los últimos seis meses de este año", opinó.

"Antes, siempre se hablaba de Nadal, Federer y Djokovic; ahora los grandes títulos eran los Juegos Olímpicos, el US Open, Turín (Finales ATP) y Wimbledon, y todos los ganamos Medvedev, Djokovic y yo. No espero que sea diferente el próximo año", explicó el tenista.

"Sé que no estoy lejos del número 1, pero para eso tengo que ganar Grand Slams. Sé que no estoy lejos de eso, pero para eso también tengo que ganar torneos y Grand Slams", considera. Y es que sus cuentas no son tan descabelladas para hacerlo, pues solo necesita ganar el Open de Australia y que Djokovic se pierda el torneo, algo más que viables debido a su postura sobre la vacuna COVID-19.

"Hay miles de cálculos matemáticos, si él no juega contra Australia y yo gano el Abierto de Australia, entonces soy el número uno del mundo y así sucesivamente. Ahora no es el momento de pensar en ello, es el momento de prepararse lo mejor que pueda para que esté físicamente capacitado para jugar", zanjó.