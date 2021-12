Así es el peculiar gimnasio de Sergio Ramos en Madrid que ha dado que hablar en redes: "¿Una discoteca?"

Sergio Ramos presentó esta semana en Madrid su nuevo gimnasio "Sergio Ramos by John Reed" que abrirá sus puertas en enero. Un centro de entrenamiento con una peculiar decoración que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

Ramos lamenta el cruce con el Real Madrid

Durante la presentación de su gimnasio, el defensa del PSG tuvo la oportunidad de analizar el cruce de octavos de Champions entre su exequipo y su escuadra actual: "El destino es caprichoso, me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño que tengo al Real Madrid, eso no va a cambiar nunca, siempre lo llevaré en mi corazón. Toca afrontar el presente, me toca defender los colores de mi equipo. El Real Madrid atraviesa un gran momento, pero quedan meses, es un grandísimo duelo".