El periodista que indigna al madridismo: "¿El sorteo de Champions? En la época de Franco ganaban por la dictadura"

La chapuza del sorteo de octavos de final de la Champions League ha derivado en una nueva escaramuza entre el Real Madrid y la UEFA en su continua guerra con el asunto de la Superliga de fondo. El club blanco hizo públicas sus quejas, tanto directamente a la propia federación como a través de su director de relaciones institucionales, un Emilio Butragueño que nunca dice una palabra más alta que otra.

Esta reacción del equipo con más Copas de Europa del palmarés del torneo ha generado numerosos comentarios a favor y en contra, pero el que más ha indignado a la afición madridista ha llegado de Rafael Ramos, un analista de ESPN. Según el periodista, el Real Madrid no tiene derecho a quejarse porque es uno de los equipos más odiados y, además, ha usado el tópico comodín que suelen emplear los críticos: Franco.

"Entiendo que el Benfica (el equipo que salió en el primer sorteo) está por 20 puntos por debajo en la clasificación de la UEFA respecto al PSG... pero el Real Madrid no es el que habla de grandeza. Debería añadir a sus blasones la etiqueta 'Ódiame más'", inicia su discurso Ramos, antes de citar al dictador.

"Ese es el escenario que más le viste a este equipo por su trayectoria y por su transcendencia. Pero no podemos olvidar que en la época de Francisco Franco el Real Madrid ganaba y quedaba campeón en lo que fuera necesario como un efecto directo de la dictadura. Esto no me lo puede cuestionar absolutamente nadie porque hay testigos de todas esas maniobras", asevera.

El "analista" @RafaeIRamosV dice en nombre de @espn que el Real Madrid ganaba títulos gracias a Francisco Franco y no se puede quejar del sorteo.



Esto no se puede tolerar, es vomitivo y repugnante, hagan algo @realmadrid 🙏 pic.twitter.com/LlO5U3ISAc — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) December 14, 2021

Ramos no deja ahí su discurso de odio hacia el Real Madrid... y menosprecia por el camino al que será rival de los blancos, el PSG, que era uno de los evidentes 'cocos' que le podían tocar junto al Chelsea.

"Entiendo que económicamente pueda lloriquear ya que reciben 15 millones por llegar aquí y recibirán 9 millones más si pasan de ronda. Pero el Real Madrid no tendría que caer en esa fase de lloriqueos. ¿Le tienen miedo a Sergio Ramos, a Messi, a Mbappé? El PSG está ganando por espasmos individuales, no por calidad futbolísitica en base a un equipo", zanja al respecto.

Este grueso análisis ha suscitado la condena unánime en las redes sociales por parte del madridismo, que han puesto el foco no solo contra este periodista, sino contra la propia ESPN, ya que no es el primer insulto que recibe el equipo blanco desde los micrófonos de esa cadena.