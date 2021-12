El fin de año de Fernando Alonso: las 24 horas de Dubái de karts, arrancar 'El Plan' de 2022 y pasar por el quirófano

XPB / James Moy Photography Ltd

La novela de suspense que supuso la temporada 2021 de Fórmula 1 está dando aún los últimos coletazos y quedan algunas tramas por cerrar. Una de ellas tiene que ver con Fernando Alonso, que tendrá que pasar la 'ITV' antes de volver a casa a pasar las navidades y, por fin, descansar.

Parece que han pasado siglos desde que ocurrió, pero Alonso ha disputado toda la temporada después de sufrir un grave accidente de bicicleta. Ocurrió en febrero, cuando se estrelló en Lugano mientras se entrenaba. Le quedó afectada la mandíbula y algunas piezas dentales, por lo que los médicos decidieron colocarle dos placas de titanio que ayudase a fijar los huesos afectados sin que le diera problemas. Aunque en los primeros meses sí sufrió algunos dolores, poco a poco se fue acostumbrando hasta que finalmente apenas lo notaba.

Cumplida la campaña ya, volverá al médico para quitarle esa prótesis y recuperar, al fin, su vida normal. Lo confesaba él mismo tras el caótico GP de Abu Dhabi que puso el broche soñado a la campaña 2021 y su 10º puesto. "Pasaré por el hospital a quitarme las placas del accidente de febrero, tendré unas semanas de reposo para llegar listo a los test de Barcelona", admitía. Será una operación menor, pero sí requerirá un tiempo de descanso obligatorio.

Conociendo a Alonso, ese reposo será relativo. Nadie (los médicos tampoco) se cree que vaya a estar quieto, aunque sí bajará un poco las revoluciones después de una campaña que no se le olvidará nunca. De hecho, antes de pasar por 'talleres', disputará las 24 horas de Dubái de karting los dáis 17 y 18 de diciembre formando equipo con su buen amigo Pedro de la Rosa, actual comentarista de DAZN, su amigo de la infancia y expiloto de F3000 Ángel Burgueño y el joven y prometedor búlgaro Nikola Tsolov.

Antes, tendrá que cumplir con un último servicio para Alpine.

Las últimas pruebas con los coches 'viejos'

Los pilotos de Fórmula 1, al menos la mayoría, aún no han acabado su trabajo por este 2021. Los test de jóvenes pilotos se convierten en esta 'post-temporada' en una doble sesión de trabajo. Este martes ruedan once pilotos en diez equipos (Ferrari alinea a dos canteranos) con coches de esta temporada y neumáticos de 13 pulgadas. Entre ellos estará Oscar Piastri, flamante campeón de la F2 y probador de Alpine... que no tiene asiento para 2022:

Mercedes: Nick de Vries

​Red Bull: Juri Vips

Ferrari: Antonio Fuoco y Robert Shwartzman

McLaren: Pato O'Ward

Alpine: Oscar Piastri

AlphaTauri: Liam Lawson

Aston Martin: Nick Yelloly

Alfa Romeo: Guanyu Zhou

Williams: Logant Sargeant

Haas: Robert Shwartzman

Paralelamente, se producirán los últimos ensayos que va a tener Pirelli con los neumáticos que se estrenarán en 2022, que pasan de 13 a 18 pulgadas. Varios de los pilotos titulares van a estar trabajando con monoplazas de temporadas anteriores (así lo obliga la normativa), incluido el campeón del mundo Max Verstappen pero no Lewis Hamilton, que deja su puesto al que será su nuevo compañero George Russell.

Fernando Alonso no quiere perderse estos test. Estará este miércoles 15, un día después de Esteban Ocon, para acabar de entender el comportamiento de las nuevas ruedas que se usarán en los revolucionarios nuevos coches del próximo año. Es clave para Alonso (y para el resto, obviamente) tener buenos datos de estos test antes de irse de vacaciones definitivas para dejar que sean los responsables de las respectivas fábricas los que confeccionen los monoplazas de la próxima campaña en la que, previsiblemente, se barajarán los favoritos.

La alineación de estos últimos ensayos no contará con el equipo Williams porque no tenían disponible un coche antiguo para usar y supondrá el debut de Valtteri Bottas con su nuevo equipo, Alfa Romeo, tras recibir el permiso de Mercedes: