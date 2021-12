Agridulce Sergio Ramos: "Volver al Bernabéu es muy alegre, pero me hubiera gustado no tener al Real Madrid"

El futbolista del Paris Saint-Germain Sergio Ramos reconoció este lunes que le hubiera gustado no tener que enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, una eliminatoria que será "especial" y en la que vivirá una "mezcla de emociones", al mismo tiempo que no escondió que el proceso de recuperación de su lesión ha sido "duro".

"Me he enterado del sorteo en casa. El United me 'molaba' como enfrentamiento, pero el sorteo no era válido y es el que es. Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tenerlo (al Real Madrid), pero volver al Santiago Bernabéu siempre es algo muy alegre. Aunque voy a ir a muerte por el PSG", señaló Ramos durante la presentación del nuevo gimnasio 'Sergio Ramos by John Reed' en Madrid.

El defensa español lamentó que el sorteo haya permitido una eliminatoria entre PSG y Real Madrid. "El destino es caprichoso, me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño que tengo al Real Madrid, eso no va a cambiar nunca, siempre lo llevaré en mi corazón. Toca afrontar el presente, me toca defender los colores de mi equipo. El Real Madrid atraviesa un gran momento, pero quedan meses, es un grandísimo duelo", analizó.

"Siempre que puedo veo los partidos del Real Madrid. Vinicius es un jugador que ya prometía y que a día de hoy ya no es un joven que promete, es actualidad y va a ser clave durante los próximos años, le tengo mucho cariño, me alegro. Ya no son expectativas, es una realidad", subrayó sobre el extremo brasileño.

Además, recordó que su exequipo "va muy destacado" ya en LaLiga. "Eso es buena señal, siempre es positivo llevar margen en puntos. A nivel defensivo les veo bastante bien", expresó el jugador andaluz.

"ojalá Messi y yo seamos determinantes en el PSG"

El excapitán del Real Madrid se mostró "agradecido" por el trato recibido desde el PSG. "Los compañeros me acogieron muy bien, lo que más me costó fue el tema de la casa, porque no encontramos un sitio tranquilo para la familia. Los 'cracks' son personas, como en cualquier vestuario, me han tratado muy bien, con mucho respeto. Nos estamos conociendo todos un poquito más", destacó.

Además, preguntado por su relación con Messi, puso en valor lo que tanto él como el argentino pueden aportar para levantar la Champions League. "Compartimos vestuario y la relación es muy buena. Tratamos de ayudar al PSG a ganar, el objetivo es la Champions. Hay admiración y respeto por ambas partes, ojalá podamos ser determinantes en el PSG", apuntó.

Sergio Ramos también dejó claro que quiere que Kylian Mbappé siga en el club parisino pese al interés del Real Madrid. "Me gusta estar rodeado de los mejores, Kylian es clave para el PSG, quiero a Mbappé en mi equipo", aseveró, al mismo tiempo que destacó su juventud y "recorrido" en el futuro.

Finalmente, Ramos volvió a mostrar su deseo de volver a la selección española. "No sé si tengo posibilidad, lo primordial es jugar con normalidad. Luis Enrique es el que decide, me encantaría volver, pero la mentalidad la tengo en volver a jugar con normalidad", zanjó.