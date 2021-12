Este fin de semana, del 10 al 12 de diciembre, Thailand by UTMB® - uno de los principales eventos de trail running de Asia y parte de la familia de eventos internacionales by UTMB® - da la bienvenida a más de 2.000 corredores, entre los que se encuentran muchos atletas élite de fama mundial, a los senderos del Parque Nacional Doi Inthanon en la provincia de Chiang Mai, para la segunda edición de Thailand by UTMB®.

Al tiempo que los viajes internacionales se suspendieron para la edición inaugural de 2020, los corredores tailandeses abrazaron el evento. Ahora, tras la reciente flexibilización de las restricciones de viaje en Tailandia, también varios atletas internacionales se han apuntado a la carrera.

Situado en el norte de Tailandia, Doi Inthanon es uno de los parques nacionales más populares del país, y los atletas tendrán la oportunidad de explorar su variado y montañoso paisaje gracias a las carrera de 170 km, 120 km, 80 km, 24 km y 14 km.

Gran nivel femenino

Las 100 millas de Inthanon 6 -que también será la última carrera del Ultra-Trail® World Tour- acogerán a un grupo de mujeres increíblemente competitivo. Entre las favoritas está Fuzhao Xiang, la principal corredora de trail de China, que terminó primera en la carrera de 50 km de Jiangnan a principios de este año y fue la primera mujer en el Panda Trail by UTMB® (157 km) y en el Ultra-Trail Nighai de 107 km en 2020.

"Debido a la pandemia, la mayoría de las carreras de trail running han sido canceladas en China. Thailand by UTMB® es el evento más impactante de Asia desde hace más de un año. Me siento muy afortunada de poder participar esta vez. Espero que el evento sea exitoso y fructífero. Mi objetivo es terminar los 169 km en 25 horas", declaró la gran estrella femenina.

La japonesa Kaori Niwa, que terminó cuarta en el UTMB® Mont-Blanc en 2017, también se unirá al evento para completar una impresionante temporada que ha incluido el segundo puesto a principios de este año en las 100 millas de Val d'Aran by UTMB® y una victoria en el Mt. Fuji 100 Mile Challenge de 160 km.

Favoritismo chino en la carrera masculina

En la carrera masculina de Inthanon 6, el talentoso JiaJu Zhao, de China, que ganó los 100 km del Ultra Trail Chongyi Challenge a principios de este año y quedó segundo en el Panda Trail by UTMB® en 2020, será uno de los protagonistas. También se espera que luchen por el podio el mejor corredor de trail de Nepal, Sange Sherpa, que ganó la Swiss Peaks Trail de 170 km y quedó tercero en el Trail Verbier Saint Bernard de 111 km a principios de este año, y el japonés Wataru Lino, anterior ganador de la carrera Badwater de 135 millas.

La carrera Inthanon 5, de 110 km, dará la bienvenida a uno de los mejores corredores élite de Estados Unidos, Jason Schlarb, cuyo impresionante currículum incluye victorias en las emblemáticas pruebas estadounidenses Hardrock 100 y Run Rabbit Run. También es uno de los pocos estadounidenses que ha conseguido llegar entre los cinco primeros en el UTMB® Mont-Blanc y llegó primero en Oman by UTMB®.

En la categoría femenina, la estrella del trail running de Nepal, Mira Rai, que terminó tercera en Oman by UTMB® de 2019 y cuarta en el Lavaredo Ultra Trail de 2018, será una corredora interesante a seguir.

En el corazón rural de Tailandia

Las cinco distancias de la carrera llevan a los corredores en el corazón rural de Tailandia: los participantes cruzarán ríos, correrán entre arrozales, explorarán cascadas ocultas, pasarán por tumbas reales y atravesarán aldeas locales donde serán animados por las tribus Hmong, Pga-Gan-Yaw y Karenic. La ruta muestra la biodiversidad local y de los bosques con una subida gradual de 400 a 2100 metros sobre el nivel del mar. Gracias a los organizadores del evento – Running Connect - los atletas élite y los medios de comunicación internacionales visitantes han tenido la oportunidad de descubrir la región, incluyendo la visita a los principales lugares turísticos de Bangkok y Chiang Mai, antes de la prueba.

Apoyado por la Autoridad Deportiva de Tailandia, el evento se organizará de acuerdo con las últimas orientaciones en materia de salud pública y desempeña un papel fundamental en la "Política de Reapertura del País" del Primer Ministro, como palanca para apoyar la economía y promover el país a nivel internacional.