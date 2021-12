Rafa Nadal ya tiene fecha de vuelta en un año para resarcirse: ¿llegará al primer Grand Slam de la temporada?

Se acerca la vuelta a las pistas de Rafa Nadal después de varios meses de lesión. El número seis del mundo ha desvelado que disputará su primer torneo oficial tras su lesión en el pie izquierdo en el ATP 250 de Melbourne, con el objetivo de llegar al primer Grand Slam de la temporada: el Open de Australia. El español lo ha confirmado así este viernes la organización del certamen oceánico.

El balear disputó último torneo en agosto, el ATP 500 de Washington (Estados Unidos), y desde entonces no ha vuelto a competir. El 17 de junio, renunció a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y los Juegos Olímpicos de Tokio, tras "escuchar" a su "cuerpo", y el 20 de agosto comunicó que no volvería a jugar en 2021 para recuperarse de las molestias en el pie izquierdo.

El mes pasado, el ganador de 20 'grandes' informó de que volvería a las pistas en el torneo de exhibición de Abu Dabi, que se celebrará del 16 al 18 de diciembre.

Ahora, regresará a la competición oficial en Melbourne del 4 al 9 de enero, en un torneo que se celebrará en las mismas instalaciones que el Abierto de Australia y en el que también estarán el japonés Kei Nishikori, el sudafricano Kevin Anderson y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Sus meses de baja le han privado de disputar los Grand Slams de Wimbledon y el US Open, abocándole a la sexta posición del ranking ATP y no llegando a clasificarse por primera vez en 17 años a las ATP Finals. Además, con 2015 y 2016, este 2021 para olvidar ha sido el tercer año en su carrera (desde 2005, cuando tenía 19 años) en el que no alza ningún gran torneo.

Nadal buscará estar a tope para la primera gran cita de una temporada que se antoja histórica y para la que necesitará llegar a punto para intentar ser el primer tenista que consiga superar la barrera de los 20 Grand Slams.