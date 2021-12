¿Por quién apuestan los pilotos de F1 para campeón del mundo? Hamilton se queda abrumadoramente solo

Lewis Hamilton tiene la oportunidad de su vida para convertirse en la mayor leyenda de todos los tiempos en la Fórmula 1 con su octavo Mundial si logra ganar a Max Verstappen este fin de semana. El británico ha demostrado varias veces este año que puede remontar al neerlandés, y más en un circuito como Abu Dhabi en el que, a priori, su Mercedes puede ir mejor.

Sin embargo, eso no le convierte en el favorito ya no de los aficionados, sino de los hombres con los que comparte pista. En la jornada previa al arranque del último Gran Premio del año les preguntaron uno a uno por quiénes creían que iba a ser campeón, si bien no todos contestaron, algunos no hacía falta. Por ejemplo, Sergio Pérez y Valtteri Bottas obviamente apostaban por sus respectivos compañeros. Otros tampoco se decantaron, más por ser políticamente correctos que por no tener preferencia real. Y obviamente los contendientes no iban a dar su preferencia.

¿Quién se proclamará campeón del mundo de Fórmula 1 de 2021? Max Verstappen Lewis Hamilton

Uno de los más claros fue Fernando Alonso. El asturiano no sólo apostó por Max Verstappen, sino que considera que lo merece más y dio a Hamilton donde más duele. "Max está conduciendo, en mi opinión, un paso por delante de todos. Vimos su vuelta en la calificación en Jeddah, hasta que tocó la pared en la última curva. Esa vuelta salía de Max, no del Red Bull", recordó. Es decir: para el asturiano lo de Hamilton es el coche.

De los once pilotos cuestionados al respecto, el número de los que apostaron por Verstappen fue abrumador: cinco a su favor (incluidos los otros campeones en pista, Vettel, Alonso y Raikkonen), cinco que no se mojan y sólo uno, George Russell (que será piloto de Mercedes en 2022), cree en Hamilton.

Las apuestas de los pilotos