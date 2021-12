Carolina Marín anuncia su baja definitiva para el Mundial de bádminton

Carolina Marín ha comunicado de forma oficial que no jugará finalmente el Mundial de Huelva 2021. La evolución de su lesión en la rodilla izquierda no es positiva y la jugadora ha tomado la decisión de no poner en riesgo su salud y dar prioridad a los Juegos Olímpicos de París 2024, como ya comentó con anterioridad.

El Mundial, que se disputará en la Huelva natal de Carolina Marín, comenzará el próximo domingo día 12 de diciembre, pero el proceso de recuperación del ligamento cruzado y meniscos de la jugadora no se ha completado. Aun así, y pese a su baja, Marín estará en Huelva durante la semana de competición y realizará distintos actos previstos.

Nuestra embajadora, @CarolinaMarin, NO disputará el Mundial en su Huelva natal



"A día de hoy, tengo que primar la salud"



Desde @santander_es, te mandamos toda la FUERZA para que vuelvas lo antes posible



¡Mucho ánimo!

"Iba a ser demasiado arriesgado. Al final han sido solo 6 meses", asegura Carolina a Sports Santander respecto al tiempo transcurrido desde su lesión. "Los tres primeros meses hemos tenido que ir muy lentos por el menisco interno. A partir de ahí (…) ha sido cuando poco a poco hemos ido avanzando".

Por su parte, su entrenador, Fernando Rivas, reconoce la influencia de la lesión en el menisco. "La decisión viene motivada por un pequeño retraso en el proceso de recuperación", comentó. "A partir de ahora lo que toca es recuperar movilidad en pista, añadir incertidumbre a los entrenamientos, recuperar conceptos tácticos que hemos trabajado en el pasado y desarrollar los nuevos que ya están en el ordenador preparados para cuando estemos disponibles para competir", explica Fernando Rivas sobre los siguientes pasos en la recuperación.

Sobre su regreso, Carolina Marín confiesa que no hay una fecha exacta. "No hay ningún día estimado. Vamos a ir viéndolo según las sensaciones que vaya teniendo en mi rodilla. Ya hacia febrero o marzo podría volver a competir", asegura.