La entrevista más personal a Sergio Ramos: ¿A quién admira? ¿Su mayor error? ¿Habilidades secretas? ¿Ídolos?

Sergio Ramos sacó a relucir su lado más personal en una entrevista con Amazon Prime France, en la que no se escondió ante preguntas que buscaban dar a conocer un poco mejor a uno de los fichajes estelares del PSG de cara a la presente temporada.

El jugador del conjunto galo habló sobre sus ídolos futbolísticos, sus modelos a seguir en relación con la moda, el mejor consejo que le han dado o incluso su pasión secreta al margen del balompié. Muchos detalles que la mayoría de su seguidores quizás desconozcan.

¿Tu plato francés preferido?

Los crepes

¿Qué te gusta más de París?

La esencia que tiene París, los monumentos y los museos.

¿Tu coche favorito?

Los clásicos.

¿Has estado en la Torre Eiffel?

No, todavía no. Ha pasado por los alrededores, pero todavía no he subido.

Una palabra para describir el Parque de los Príncipes.

Impresionante.

¿Qué te hace feliz?

Mi familia.

¿Qué te da tristeza?

La muerte.

¿Cuál es el rumor más increíble que han dicho sobre ti?

Bueno, dicen mucho, pero quizás cuando me voy de vacaciones estoy en un sitio y dicen que estoy en otro. A veces me viene bien para despistar a los paparazzi.

¿Quién es la persona más divertida que conoces en el fútbol?

En el fútbol, Joaquín, del Betis.

¿Quién es la más simpática?

Hay muchos, tengo muy buena relación con muchos, pero creo que Modric, que tengo una relación como de hermano.

¿Quién fue tu ídolo en el fútbol?

Mi ídolo… He tenido como dos o tres, pero Claudio Caniggia, el argentino, o Fernando Redondo.

¿Tu modelo para vestirte?

¿Mi modelo? Yo creo que tengo mi estilo propio.

¿Quién es el futbolista mejor vestido?

No sé si mejor pero, de los que a mí me gustan, David Beckham.

¿Has copiado algo de su estilo?

Sí, un poco la elegancia.

Si no hubieras sido futbolista, ¿qué hubieras sido?

Yo creo que hubiera sido tenista.

Además del fútbol, ¿cuál es tu mayo habilidad?

Creo que la música. Me gusta bastante y de vez en cuando compongo algo y me da por cantar.

¿Quién es la persona a la que más admiras fuera del fútbol?

Tengo muchos, pero yo creo que, dentro del deporte, Michael Jordan.

¿Hay algo que lamentas en tu vida?

No, yo creo que al final los errores son buenos para aprender.

Si hubiera una película sobre tu vida, ¿quién te gustaría que interpretase tu personaje?

Bueno, le admiro mucho también, Brad Pitt, pero en Benjamin Button, que va haciéndose joven.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida?

Mi padre… “Se tú mismo. Da igual dónde estés, pero se tu mismo”.