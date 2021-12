Xavi, hundido tras la eliminación: "Hoy no hemos competido, nuestra realidad es la Europa League"

Xavi Hernández dio la cara en la noche más dura del barcelonismo en los últimos veinte años, quedando por primera vez eliminados de la Champions en la fase de grupos. El entrenador azulgrana no escondió su decepción tras el partido y lamentó haber quedado apeados de la competición de manera tan temprana.

"Si, hoy han sido mejores, han sido superiores. Lo hemos intentado, hemos presionado alto, pero nos han sometido ellos a nosotros. Es nuestra dura realidad", afirmaba el catalán, admitiendo que al equipo "hay que exigirle mucho más" y sin esconder su "cabreo".

"El Barça no se merece esto. Hay muchas circunstancias que han hecho que estemos así. Me siento responsable. Pensaba que podíamos y no ha sido así. El que lo intenta nunca fracasa. Hoy empieza una nueva etapa y vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece", añadió el técnico azulgrana.

No obstante, quiso intentar mandar un mensaje optimista y esperanzador con el comienzo de "una nueva era". "Esto tiene que ser un punto de inflexión para cambiar muchas cosas. Hoy no hemos competido. Nuestra realidad es la Europa League. Vamos a afrontar esta realidad con toda la dignidad del mundo", reconoció.

"Vamos a trabajar para llevar al Barça a donde se merece, que no es la Europa League. Me jode mucho afrontar nuestra realidad, que nuestra realidad sea esta. No queda otra. La Europa League es nuestra realidad y hay que intentar ganarla. Es nuestro objetivo", zanjó Xavi.