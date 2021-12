Uno de los implicados en el 'amaño del siglo' rompe su silencio: "Me dicen que si me ven por la calle me van a hacer daño"

El ya considerado como el 'amaño del siglo' entre el Club Llaneros y el Unión Magdalena sigue dando que hablar. El Magdalena logró una remontada épica en el descuento y materializó su ascenso a Primera. La pasividad de los jugadores del Llaneros hizo que se señalase al equipo como el principal protagonista de un amaño histórico. Unos días después, Cristian Mina, jugador del Llaneros, ha roto el silencio.

"No fui convocado. No pude jugar ese partido", se excusa el jugador en un audio publicado por Marca. "Fueron decisiones técnicas. Estoy muy dolido. No sé qué pasó", continúa. "Es algo que nunca pensé que podría pasar... Las sospechas... No sé qué pasó. No entendí... Al acabarse el partido las cosas se salieron de control por la tristeza de la gente y la algarabía de la gente".

"El equipo emitió un comunicado y hasta el momento no he tenido la oportunidad de hablar con ningún directivo. Esperemos que todo se pueda aclarar", declara el jugador. "De mi parte, sé que hay mucha gente que ama nuestro equipo y quería pedirle disculpas por lo que se vivió ayer".

Mina confiesa que ha recibido todo tipo de amenazas. "Las ofensas, los mensajes, las amenazas que me ha hecho la gente. Hasta [me dicen] que si me ven me van a hacer daño y que no me quieren ver en la calle, cuando yo no tengo nada que ver. Soy uno de los más afectados porque me duele porque es el equipo de acá de mi tierra".

Mina se lamenta de no haber podido participar en el encuentro para intentar cambiar el rumbo de los acontecimientos. "Lo hubiera dado todo por haber jugado y por haber metido [gol], por haber podido evitar muchas cosas, pero la verdad es que yo creo en la inocencia de mis compañeros. No sé qué habrá pasado y por qué se tomó esa decisión. No he podido hablar con nadie".