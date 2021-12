La debacle del Barça se confirma y las cuentas tiemblan: los azulgranas, a Europa League

Se consuma la catástrofe en el FC Barcelona con la eliminación de Champions en la fase de grupos 20 años después. Fue en la temporada 00/01, cuando muchos de los jugadores de la primera plantilla todavía ni habían nacido. Dirigidos por aquel entonces por Serra Ferrer, los azulgranas no superaron la primera de las dos fases de grupos, clasificando a la llamada Copa de la UEFA.

Esta vez, cae a Europa League tras haber anotado solo dos goles en toda la edición de la Champions y quedar tercero por detrás de Bayern y Benfica. La carambola que necesitaban los de Xavi no se dio y la victoria de los portugueses (con la derrota del Barça) sepultó las opciones de los culés.

Sin embargo, esa no fue la última vez en la que el Barça ha disputado la segunda competición más importante de Europa, ya que en la temporada 02/03 no se logró clasificar para la Champions. De ese modo, en la 03/04, ya con Ronaldinho y Rijkaard para liderar el renacimiento culé, el Barcelona disputó una UEFA que se jugaba solo a eliminatorias. Su andadura no fue muy larga, puesto que se despidieron de la competición en octavos, cayendo contra el Celtic.

Desde entonces, pleno en Champions para los azulgranas que, no obstante, si tuvieron en su pasado varias participaciones más en la competición. Sobre todo en la década de los 70, era muy normal ver al Barça en esta competición, con 5 participaciones, y futbolistas de la talla de Johan Cruyff, Carles Rexach, Migueli o Johan Neeskens.

Ganar la Europa League, una necesidad

Sin embargo, en sus once participaciones nunca ha logrado alcanzar la gloria y alzar el título, algo que se antoja clave esta temporada por varios motivos. El primero de todos, el prestigio, ya que un equipo de la talla del Barcelona que hace escasas temporadas era candidato indiscutible a todo, pese a tener una plantilla muy justa como la de este año, necesita resarcirse y la única manera posible es ganar la Europa League.

En segundo lugar, porque el ganador de la competición obtiene de manera automática el pase a la Champions League de la próxima temporada, algo que vía Liga, no tiene ni mucho menos asegurado el Barça. Con 15 jornadas disputadas, los azulgranas se encuentran séptimos, a seis puntos de los cuatro primeros puestos de la clasificación.

Hundimiento económico

Por último, y quizás la razón más crítica es el factor económico. La planificación de la directiva era que el equipo alcanzase incluso los cuartos de final de la Champions, como indican los presupuestos, que ahora sufrirán duros cambios que solo pueden salvar ganar la Europa League.

El primer mazazo económico es haber perdido de golpe 9,6 millones de euros que se otorgan como premio por pasar la fase de grupos (por los 1,2 de la Europa League por llegar a octavos). Por alcanzar los cuartos, la cifra baja de 10,6 a menos de 2 y de 12,5 a 2,8 por llegar a las semifinales. Si el Barça ganase la Europa League habría acumulado 14,6 millones de euros en premios, aminorando la consecuencia económica de su caída en Champions.

Tras consumarse la catástrofe en el Barcelona, ahora solo toca hacer una cosa: remar. Intentar que el mazazo de jugar los jueves sea lo menos duro posible y reponerse lo antes posible. Mantener el barco a flote esta temporada y tratar llevarlo a buen puerto ya el año que viene.