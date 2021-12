Monumental bronca entre Morata y Allegri tras la sustitución del delantero: "Es mejor que te calles"

Álvaro Morata fue sustituido en el minuto 72 del partido entre la Juventus y el Genoa. Momento en el que el jugador y su entrenador, Massimiliano Allegri, se enzarzaron en una acalorada discusión en la que el técnico echó en cara al jugador español que hubiese visto la tarjeta amarilla tras una falta.

"Es mejor que te calles", dijo Allegri a un Morata que no dudó en replicar con un "Pero, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?". El entrenador fue tajante. "Les regalaste una falta, así que debes callarte". El intercambio entre jugador y técnico llegó a su fin con el delantero poniendo rumbo a un banquillo en el que nadie puso más interés del debido en lo sucedido, evitando que la situación fuese a mayores.

Morata X allegri argument pic.twitter.com/VZvOfnTjK5 — khalid 🥇🥶 (@khalidnasir0111) December 5, 2021

Tras el choque, Allegri justificó su decisión. "No quería sustituirle, había sido amonestado y seguía protestando, pero luego no pasó nada. Lo siento, estaba jugando bien técnicamente, aunque no logró marcar goles. La verdad es que todos los nuestros han jugado muy bien esta noche", comentó el entrenador de la Juventus.

El conjunto turinés terminó imponiéndose a su rival por un 2-0, con goles de Cuadrado y Dybala, pero sin diana del español, que vio el final del choque desde el banco. La Juve marcha actualmente en la quinta posición de la tabla en la Serie A, con 27 puntos, a once del líder Milan y fuera de puestos de Champions League.