Giannis Antetokounmpo, el multimillonario NBA al que algunos tachan de tacaño

Giannis Antetokounmpo no es una estrella convencional de la NBA. El jugador de los Milwaukee Bucks, dos veces MVP de la temporada y ganador de un anillo de campeón, no se deja llevar por sus ingresos multimillonarios y huye de derrochar la fortuna que está amasando como uno de los mejores jugadores del mundo. Algo que, todo sea dicho, no es muy habitual en el deporte profesional norteamericano.

Sus orígenes humildes son los principales culpables del ritmo de vida de Giannis. Nacido en un barrio obrero de Grecia, hijo de padres inmigrantes, Antetokounmpo nunca ha ocultado que siendo joven vendía CDs y 'baratijas' en las calles de Atenas para poder llevar dinero a casa. En la actualidad, la estrella de los Milwaukee Bucks cobrará 27.5 millones de dólares sólo por esta temporada (tiene un contrato de cinco años y 228 millones de dólares). Sin embargo no se ha dejado llevar por el lujo y la ostentación.

Giannis no se compró una casa en Milwaukee hasta que formó una familia, a la que quiso dar tranquilidad. Curiosamente, fue un viejo conocido del baloncesto español como Mirza Teletovic quien le vendió la que era su residencia en el barrio de River Hills. Una casa de poco más de un millón y medio de dólares que es prácticamente el único exceso de un jugador que, lejos de tener una colección de coches de lujo, conduce un sub GMC 2011 y un Mercedes 'de lo más normal'.

Cuando le preguntan si no se ha planteado lujos mayores como un avión privado, Antetokounmpo lo tiene claro. "¿Por qué gastaría dinero en un jet privado?", se sorprende el griego. "No invierto mi dinero en cosas que pierden valor o no tienen sentido".

El único 'pero', por llamarlo de alguna forma, que tiene Giannis es su gusto por los relojes. El jugador de los Bucks tiene una colección de lo más selecto, pero se justifica diciendo que "me gustan porque aumentan su valor". Por lo demás, sus inversiones están mucho más que milimetradas y pensadas hasta el extremo. Antetokounmpo es copropietario de la compañía de alimentación deportiva Ready, y tiene acciones de los Milwaukee Brewers de la MLB de béisbol. "Milwaukee significa mucho para mí, me ha convertido en lo que soy, me enorgullece formar parte de ella y estoy comprometido con esta comunidad", explica.