Jonathan Alonso, estrella del boxeo con proyección más allá del ring: "Siempre intento hacerlo todo al nivel más top"

Jonathan 'Maravilla' Alonso (Moca, República Dominicana, 1990) está de vuelta. El que fuera una de las grandes promesas del boxeo español hace tiempo que se convirtió en realidad. Su trayectoria y su récord de 20-1 lo demuestran. Una única derrota (bastante más que discutida) como profesional y un pasado en el que aparecen los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el hito de ser el primer español en pelear en el Barclays Center neoyorquino respaldan el trabajo de alguien que está centrado en el cuadrilátero pero que va más allá de las 16 cuerdas. Eso sí, lo primero es lo primero y actualmente centra su atención en su combate contra Muhammed El Marcuochi, dentro de la velada del viernes 3 de diciembre encabezada por la defensa del título de campeón de Europa de Kerman Lejarraga y que podrá ser seguida en directo por DAZN.

Será el segundo combate de Alonso desde el parón provocado por el Covid-19. “[Durante el confinamiento inicial] me mantuve corriendo cuando se podía y alimentándome para estar dentro del peso”, confiesa el joven a 20Minutos en los días previos a su combate. “La exigencia de entrenamiento a nivel mental, cuando tampoco sabes cuándo vas a competir, te hace que no tengas un objetivo con el que machacarte como deberías”. Una piedra en el camino que no supone un problema para alguien que tiene como objetivo ser campeón del mundo y el orgullo herido tras su única pelea perdida. “Es una espinita que tengo clavada porque en mi interior sigo pensando que no perdí ese combate. Después de ese combate hice mi debut en DAZN y esperemos que ahora en esta plataforma vuelva el ‘Maravilla’ de siempre”, comenta el púgil sobre el impulso mediático que significa contar con el respaldo de DAZN y Matchroom. “Nos están dando la oportunidad de que la gente nos pueda ver, porque hacíamos muchas cosas pero la gente no podía vernos. Ahora tenemos esa visibilidad que tanto gritábamos”.

Esa visibilidad de la que habla Jonathan está bastante presente en su cabeza y en sus planes. ‘Maravilla’ respalda su trabajo en el gimnasio y su desempeño en el ring con un ‘plan b’ complementario al boxeo, ya sea en la moda o la actuación, donde se le podrá ver en la serie de Netflix Bienvenidos al Edén. “Por fin sale mi serie a principios de año. Estoy de protagonista con Amaia Salamanca, Berta Vázquez, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Belinda y un montón de reparto”, cuenta Alonso. “Estoy muy ilusionado porque también es un impulso mediático que quiero llevar al boxeo. Imagina pelear en La Cubierta o el WiZink Center. Si gracias a Netflix el impulso de mis seguidores sube en cientos de miles pues podría llevarlos a que se reúnan en un evento importante para verme”.

Todo un campeón de España de boxeo y deportista olímpicos con el desparpajo y las cualidades necesarias para brillar también en otros terrenos, aunque siempre sabiendo que la dedicación es esencial. “Siempre he sido muy polifacético y he intentado llevar todo lo que hago al nivel más top. Por ejemplo, siendo la imagen de la fragancia Jean-Paul Gaultier, en el tema del modelaje he estado en París o en Vogue”. Sin embargo, a Jonathan Alonso no le ciegan los focos. “Mi prioridad es el boxeo, pero todo lo demás viene muy bien de cara a mi deporte y a mi vida personal porque también son recursos que me permiten enfocarme en el deporte”.

“Cada cosa tiene su momento y ahora hay que entrenar, bajar de peso, de cumplir el viernes y de disfrutar y luego ya habrá tiempo para todas las otras cosas. Aunque veas que todo está un poco por ahí, en realidad está estructurado y mi objetivo es cumplir con todo al 100%”, reflexiona ‘Maravilla’, al tiempo que deja claro que todo se puede hacer con la ayuda de un gran equipo y los pies en el suelo. “He aprendido de muchos errores de compañeros. Siempre me he intentado formar, tanto en la ESO como en el Bachiller, la Educación Física, cursos de entrenamientos, algo de fisioterapia y nutrición”, explica Alonso. “Con la interpretación espero llegar mucho más lejos. Piensa que es una carrera más larga y no hay prisa. Ahora la prioridad es el boxeo. Tengo 31 años, soy un boxeador mucho más maduro, con una buena trayectoria y un buen récord, tengo experiencia en unos Juegos Olímpicos, en Estados Unidos. Vamos a exprimir lo que tenemos y para lo demás ya habrá tiempo. Pero sobre todo, hay que tener un par de ases debajo de la manga porque la vida deportiva al más alto nivel, y más en el boxeo que hay golpes, pues es corta”.