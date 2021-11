Alexia Putellas gana el Balón de Oro 2021 y hace historia para el fútbol femenino español

Alexia Putellas ya es historia del fútbol español. Después del Balón de Oro conseguido por Luis Suárez en 1960, la jugadora del FC Barcelona se convierte en la segunda persona en conseguir este galardón. Y lo ha hecho añadiendo su nombre al de otros de tanto peso como la estadounidense Megan Rapinoe (ganadora en 2019) y la noruega Ada Hegerberg (2018).

La jugadora del Barça, de 27 años, ha firmado un año, simple y llanamente, espectacular. Llegaba a la gala como favorita después de haber protagonizado auténticas exhibiciones. Prácticamente no había dudas al respecto. El premio tenía su nombre, y de paso ponía en valor el crecimiento profesional de alguien que ha escalado enteros, año tras año, para llegar a la élite del fútbol mundial a base de goles, asistencias, jugadas de fantasía y un trabajo espectacular dentro y fuera del césped. De este modo, Putellas amplía así su lista de galardones, en la que ya figura, por ejemplo, el de Mejor Jugadora de Europa.

Entre los méritos estadísticos para llevarse el premio, Putellas ha puesto su sello a 26 goles y 23 asistencias durante la temporada anterior con el Barça, con el que logró un doblete de Copa y Champions League. Unos números a los que hay que sumar su mayor logro internacional, al convertirse en la jugadora con más presencias en la historia de la selección española.

"Es un momento muy especial", dijo la ganadora, visiblemente emocionada. "Quiero agradecer a todas las compañeras con las que he coincidido a lo largo de mi carrera, pero sobre todo a las que tengo actualmente. Esto es un premio individual pero yo lo siento como algo colectivo". Agradeció también a sus entrenadores y al FC Barcelona, antes de dedicárselo a su familia y amigos. "Os quiero mucho, pero si me permitís, quiero dedicarle este momento a alguien que siempre será muy especial para mí, por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija allá donde estés, esto va por ti, papá".

Alexia Putellas, mucho más que fútbol

Pero no todo es fútbol alrededor de Putellas, que también se ha encargado de dejar su huella más allá del terreno de juego. La jugadora del Barça se ha convertido en una de las abanderadas de la igualdad en el fútbol y una de las caras visibles por la lucha del balompié femenino. Sólo hay que hacer referencia a sus palabras a la hora de responder a las polémicas declaraciones de Juan Antonio Alcalá, en El Partidazo de COPE, quien aseguró que para que "para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose cada año, también hay The Best femenino".

Alexia Putellas: “Yo por mí parte voy ha mostrar respeto por quién nos muestra respeto y quién no lo haga no voy a gastar ni una pizca de mi energía”



¡MI CAPITANA SIEMPRE! 👏👏👏 pic.twitter.com/yTzRYstwY8 — 𝐸le (@fcbele11) November 24, 2021

Ante dicha afirmación, Alexia no se mordió la lengua y al ser preguntada en rueda de prensa contestó con un correcto pero tajante "yo por mi parte voy a mostrar respeto por quien nos muestra respeto, y por quien no lo haga no voy a gastar ni una pizca de mi energía".

Si a detalles como éste le sumamos gestos de lo más emotivos como el que tuvo con su compañera Virginia Torrecilla en la Selección, podemos decir alto y claro que Putellas es un ejemplo también sin el balón en sus pies. La jugadora del Barça se comprometió a llevar el dorsal 14 en honor a Torrecilla mientras ésta finalizaba el tratamiento de un tumor cerebral del que fue intervenida. Su relación de amistad no se limitó a mensajes de apoyo y contacto continuo durante su recuperación, sino que Alexia quiso llevar a su compañera en la espalda durante los partidos.

"Este número es de Virginia. Cuando sucedió todo, hablamos y quedamos en que llevaré su número hasta que ella se recupere y vuelva a estar aquí, pronto", explicó en su momento. "Todo lo bueno que suceda con este número será para ella". Un número con el que ahora también le han llegado cosas buenas a ella.