El Real Madrid volvió a cumplir en casa y se aseguró los tres puntos con una importante victoria sobre el Sevilla, su principal perseguidor en el liderato de la tabla. Sin embargo, el triunfo, además de ser muy peleado y llegar en los minutos finales, no se alcanzó sin polémica, por un penalti que reclamó el Sevilla de Alaba sobre Ocampos que hubiese devuelto la ventaja a los andaluces en el marcador y que los hispalenses no entienden por qué no se pitó.

Esa sensación la transmitió Monchi, director deportivo del Sevilla, en su comparecencia tras el partido ante los micrófonos de Movistar. El directivo fue contundente a la hora de hablar sobre la acción y no quiso entrar en debate sobre si era penalti o no porque él lo tenía muy claro.

“Ni yo ni cualquiera que lo vea tiene dudas. No tengo que decirlo yo porque soy parte interesada, cualquiera que lo vea… hay contacto, una zancadilla y es penalti. Un penalti muy claro. No voy a entrar en más discusiones”, afirmó en Movistar + tras el partido.

“No me voy cabreado por la jugada, no es nuevo. Me voy con pena porque hemos hecho muy buen partido y hemos sido superiores al Real Madrid, pero la justicia no es cuestión de mérito muchas veces”, prosiguió Monchi. “No es mi visión, es la de cualquier persona que es objetiva. No es subjetivo. Es penalti”, zanjó sobre la jugada.

.@leonsfdo: "Creo que hemos sido superiores al @realmadrid prácticamente todo el partido. En el primer tiempos es muy injusto que nos fuéramos 1-1"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/HhINSPiqWl — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 28, 2021

Pese a la derrota, el sevillista quiso darle mérito a los jugadores por la labor en un partido en el que cree que hicieron lo debido hasta los minutos finales, donde los blancos comenzaron a asediar. “Hemos anulado al Madrid. Defendiendo bajo, corriendo detrás del balón… estaban muy superados. En los últimos 15 minutos nos ha faltado un poco de fuerza. Lo justo hubiese sido una victoria del Sevilla o, mínimo, un empate”, opinó.

Monchi también analizó la situación por que está pasando el equipo en el que las decisiones arbitrales no les están acompañando. “No estamos teniendo mucha fortuna con las decisiones del VAR, nos pasó en Mallorca y contra el Alavés, pero se irá equilibrando”, añadió.