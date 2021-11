Los polémicos penaltis y expulsiones no señalados en el Villarreal-Barça: "No siento respeto"

El Barça consiguió su primera victoria a domicilio en LaLiga el sábado contra el Villarreal. Sin embargo, esta no llegó sin polémica con el equipo amarillo indignado por la actuación arbitral, que tampoco dejó satisfecha a la afición azulgrana en redes sociales. Dos penaltis no señalados para unos y dos expulsiones perdonadas para otros han vuelto a poner al VAR en la mira.

El enfado del Submarino Amarillo lo expuso Unai Emery en rueda de prensa, que no quiso dejar la polémica del encuentro en el césped y mostró su disconformidad en rueda de prensa. El técnico vasco criticó la labor del videoarbitraje y afirmó "no sentir respeto" en Villarreal.

El preparador amarillo protestó por una mano de Piqué no señalada en un bloqueo en el minuto 6, cuando el marcador todavía reflejaba el 0-0, y por un agarrón a Albiol en un córner que no fueron señalados como penaltis. "Luego está hoy algo que no está en tus manos, que ha tenido claramente incidencia en el resultado. Yo no entendía, alguien tiene que explicarnos", dijo.

"Da la sensación de que en Villarreal no siento respeto, han pasado varios episodios ya aquí esta temporada. Hoy el Villarreal merece una explicación de por qué no se pita ese penalti. Porque la segunda de Albiol, que interprete que ese agarrón no es suficiente, aunque no me vale porque es penalti también", añadió, aunque las cámaras dejaron claro cómo árbitro explica al defensa que el forcejeo era mutuo.

Emery insistió perplejo en "por qué no se usó el VAR". "Entendí la indignación del Espanyol el otro día, pero lo de hoy ha sido todavía peor", afirmó. El técnico vasco reconoció además que, aunque el equipo va en la línea de buen juego que quiere, necesita minimizar los despistes y aprovechar sus ocasiones.

Las quejas del Barça

Sin embargo, la polémica en su contra no exime al Villarreal de también haber sacado ventaja de ciertas decisiones arbitrales, como también protestan desde Barcelona. En prácticamente la primera acción del encuentro, Parejo realiza una durísima entrada con la plancha sobre Busquets que el árbitro ni siquiera amonestó. Tras unos minutos doliéndose sobre el césped, pudo reincorporarse sin problemas.

Liga Santander jornada 15 Villarreal - FC Barcelona vídeo de Estelares La dura entrada de Parejo a Busquets por la que el Barça pedía la roja



Ya en la segunda parte, el árbitro le perdonó también la segunda tarjeta amarilla a Yeremi Pino. El extremo ya acumulaba una amonestación por un forcejeo con Jordi Alba antes de un córner, con quien además se las trajo durante todo el partido. De nuevo con ambos como protagonistas, en la segunda parte Pino le suelta un manotazo en la cara a su rival intentando zafarse de su marca que podría haber supuesto su segunda tarjeta, pero el árbitro tampoco la entendió así pese a los reclamos del Barça.

No obstante, por su parte, Xavi no quiso hablar de la actuación los árbitros ni del VAR en rueda de prensa. "No hablaré de los árbitros. Es un trabajo difícil. No estoy para juzgar si son manos o no. Además del árbitro, está el VAR. Es difícil ser árbitro. Tienen mi mayor respeto. Un día te pueden ayudar y otro perjudicar", zanjó.