Djokovic pone pegas a la Copa Davis: quiere más países sedes y un equilibrio historia-dinero

El serbio Novak Djokovic, que ganó al austriaco Dennis Novak por 6-3 y 6-2 y aseguró así la primera victoria de su equipo en las finales de la Copa Davis, volvió a mostrarse partidario de otra fórmula para el torneo, con más países sedes y una final que, ante la posibilidad de que se instale en Abu Dabi, tenga en cuenta el factor económico pero también "la tradición".

"Yo también he oído los rumores sobre Abu Dabi, pero no está confirmado. Obviamente, tenemos que esperar y ver. En Oriente Medio hay mucho interés por el tenis y otros deportes. La Copa Davis históricamente ha sido la competición por equipos más importante. Hubo muchas reacciones negativas hacia el cambio de formato y lo entiendo", expuso el serbio en conferencia de prensa en Innsbruck tras su encuentro.

"He dicho hace unos años que, en mi opinión, el formato debe estar en algún lugar intermedio. Me gusta el hecho de que ahora haya tres países diferentes al menos en la fase de grupos. ¿Por qué no más? ¿Por qué no tener seis países diferentes países que acojan un grupo de tres equipos? Hemos perdido con el cambio de formato la posibilidad de que muchos países del el Grupo Mundial acojan la eliminatoria", consideró.

"Definitivamente apoyaría una mayor diversidad en cuanto a los países anfitriones. Luego entiendo que se quiera tener a los cuatro u ocho finalistas en un lugar determinado. Ahora bien, cuando se trata de la ubicación, ya sea Abu Dabi o cualquier otro lugar, eso es algo que tenemos que esperar y ver", añadió.

"La cuestión es si se sigue el dinero, por así decirlo, o se sigue la tradición o si encuentras un equilibrio entre ambos. Yo estoy en un punto intermedio. Creo que hay que respetar la tradición y la historia y al mismo tiempo hay que encontrar nuevas formas de mejorar la competición", dijo.