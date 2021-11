Verstappen calienta la recta final del Mundial con un elegante 'zasca' a Hamilton y la FIA

El GP de Brasil fue una de las carreras más polémicas de esta temporada, con la descalificación a Hamilton que le hizo salir último en la clasificación al sprint y otra sanción de cinco puestos para la carrera para luego terminar ganando, su salida de pista 'empujado' por Verstappen y la sanción final al de Red Bull por tocar el coche de su rival.

Al neerlandés seguramente le salió más caro tocar el Mercedes antes de ser pesado que hacer lo propio una obra de arte o una pieza arqueológico expuesta en un museo. Así, la FIA le impuso una multa de 50.000 euros que muchos vieron como excesiva, entre los que se encuentra, obviamente, el propio Verstappen.

En una conversación con DAZN que han compartido este jueves, 'Mad Max' fue preguntado por esta multa y no dudó en tirar de ironía y aprovechar así darle un palo a a FIA. "No estoy autorizado a tocar un alerón trasero nunca más, eso seguro. Si lo haces, te toca pagar una multa muy cara. Aparentemente, es más barato conducir sin cinturones. Así que me lo pensaré", afirmó.

Su mensaje, dejaba también un recado escondido para Hamilton y a un hipotético trato preferente por parte de la FIA. El británico, en el mismo Gran Premio de Brasil, condujo sin los cinturones de seguridad una vez finalizada la carrera y recibió una sanción diez veces inferior a la de Verstappen: solo 5.000 euros.

El '33' también habló del enfrentamiento entre las dos escuderías, que en esta temporada han chocado más que nunca ante un Mundial tan disputado. "Creo que es normal cuando está entre dos equipos. Por supuesto, ambos intentan hacérselo más difícil al rival. Y por eso pienso que todo esto es un proceso natural que hemos visto en el pasado, nada nuevo al fin y al cabo", comentó Verstappen, normalizando la situación.