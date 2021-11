Las peñas de Madrid estallan contra Bale: "Ha provocado hastío y hartazgo en la afición"

La cruz de la afición del Real Madrid a Gareth Bale está muy lejos de desaparecer. La situación se ha vuelto más insostenible que nunca en los últimos días, después de que volviese lesionado de su convocatoria con Gales, inmediatamente después de recuperarse de su última baja. Las palabras de su agente Jonathan Barnett despreciando a la afición blanca han indignado aún más a los seguidores del club.

Prueba de ello, la fuerte carta que ha emitido este viernes la Federación de Peñas Madridistas de la Comunidad de Madrid, en la que carga primeramente contra el representante y también atiza al jugador por su comportamiento y actitud.

"Queremos mostrar toda nuestra repulsa y condena hacia las palabras manifestadas por Jonathan Barnett esta semana", protestan en su comunicado, en el que recuerdan que no es el primer ninguneo del agente a la afición. "En más de una oportunidad, el británico ha dejado bien claro que, según él, todos los aficionados del Real Madrid deberían poner una alfombra roja a su representado", afirman.

La Federación recuerda los buenos primeros años de Bale en el Madrid pero advierten que "ya ha provocado hastío y hartazgo en la inmensa mayoría de nuestra afición" y que "no podría ser de otra manera". "En la presente temporada, y a causa de sus numerosas ausencias por motivos médicos, apenas ha disputado 193 minutos con el club mientras que siempre que ha de jugar con su selección se recupera de manera sorprendente para, recaer, al finalizar sus compromisos internacionales", denuncian.

"Son ya varios años sufriendo esta situación en la que el futbolista sólo está disponible para defender la camiseta galesa", señalan, dando un palo al jugador recordando que al no jugar en el Bernabéu, "la afición no tiene ninguna ocasión para demostrarle su opinión al delantero de Cardiff".

Además, critican la falta de compromiso del jugador, también más allá de lo que ocurre en el verde: "Desde que no es obligatorio que los jugadores no convocados asistan a los partidos del Real Madrid, Gareth Bale no ha acudido a ninguno por lo que el encuentro entre unos (los aficionados) y otro es absolutamente inexistente".

Finalmente, consideran que el jugador tendría que "devolver una mínima parte de lo recibido" por la afición merengue y le piden que salga a rectificar las palabras de Barnett, "de quien, dada su catadura moral, no podemos esperar nada".