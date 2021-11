"Ayuso intentó llevarse la Fórmula 1": la renovación del GP de España provoca otra guerra Cataluña - Madrid

La Fórmula 1 seguirá visitando España, en concreto Cataluña, durante los próximos cinco años. La Generalitat aprobó la financiación para las obras necesarias de remodelación y han llegado a un acuerdo con Liberty Media para la continuidad de Montmeló como sede de del GP de España (con esta nomenclatura, no existe un GP de Cataluña de Fórmula 1) hasta 2026.

Quien ha firmado físicamente el acuerdo ha sido Roger Torrent. El expresidente del Parlament catalán es, desde hace unos meses, Conseller Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya y presidente del Circuit, por lo que ha sido el encargado de llevar a buen puerto la renovación, algo que se había enquistado desde hace dos años. Las dificultades económicas, la ausencia de público en 2020 y la pujanza de otros circuitos había colocado la continuidad de Montmeló muy en entredicho.

Aprovechando la noticia de la renovación, Torrent ha vuelto a abrir otro frente en la eterna pugna política entre Cataluña y Madrid. En una entrevista en 'La Vanguardia', el político de Esquerra Republicana ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de entrometerse en las negociaciones. Aunque había otros circuitos que habían presentado proyectos más firmes, como el de Jerez, el dirigente catalán ha apuntado hacia la Comunidad de Madrid.

"Una de las regiones que intentó llevarse el GP de F1 fue la Comunidad de Madrid, con una operación de Isabel Díaz Ayuso para celebrar la carrera en un circuito urbano en Ifema. Fracasó estrepitosamente, como demuestra que Liberty Media haya firmado cinco años más con el Circuit de Cataluña", ha afirmado.

El proyecto del circuito en IFEMA

La idea de un circuito semiurbano en Madrid ya lleva rondando un tiempo. Meses atrás, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, confirmó que existía "una serie de contactos, fundamentalmente a través de Ifema" para la creación de un trazado. Aunque la idea estaba en una fase "muy preliminar" y "no se puede decir en este momento que vaya a haber Fórmula 1 en Madrid", el alcalde no lo descartó al 100% a medio o largo plazo. "No quiere decir que renunciemos no sólo a la Fórmula 1, sino también a cualquier gran proyecto para la ciudad", señaló.