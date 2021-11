La fuerte bronca entre Cristiano Ronaldo y Cuadrado que ha destapado el documental de la Juventus

El documental 'All or nothing: Juventus' de Prime ha comenzado a destapar varios asuntos internos de la Vecchia Signora, como ya hiciera con el Manchester City. Entre todos las escenas, una está llamando enormemente la atención: la bronca entre Cristiano Ronaldo y Cuadrado.

En el partido de vuelta de la eliminatoria de Champions entre la Juventus y el Oporto en la que a la postre los italianos terminaron eliminados, la tensión se palpaba en el ambiente cuando en el descanso los jugadores entraron en el vestuario. El silencio solo lo interrumpía un Cristiano Ronaldo que intentaba despertar a sus compañeros.

"¡Hay que intentarlo más! ¡Qué mierda! ¡No jugamos nada, nada, nada!", exclamaba encendido el portugués, a lo que su compañero Cuadrado intentaba animarle. "¡Jugamos como una mierda!", seguía Cristiano. Fue entonces cuando el colombiano le echó en cara su comportamiento.

"Tienes que ser un ejemplo para todos", le repetía su compañero. "Yo también me incluyo, no estamos jugando a nada, ¡hay que decir la verdad!", recriminó Ronaldo en respuesta, mientras se seguía encendiendo. "¡Es un partido de Champions, hay que tener personalidad!", le recordaba a sus compañeros el '7'.

La discusión que tuvieron Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado cuando fueron compañeros en la Juventus



Finalmente, fue el entrenador por aquel entonces, Andrea Pirlo, el que terminó cortando el cruce de declaraciones entre uno y otro para intentar calmar los ánimos. Las palabras de Ronaldo parecieron tener su efecto, pues remontó el conjunto italiano para mandar el partido a la prórroga, pero terminó sucumbiendo por los goles como visitante.