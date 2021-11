Van der Vaart: "Cuando ves a Cristiano, está peleando; Messi camina por el campo, ¿no te da vergüenza?"

Rafael Van der Vaart ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua. Ya lo dejó claro cuando habló de la selección española en la Eurocopa, y ahora le ha tocado a Messi ser el foco de sus ácidas críticas.

El neerlandés, actual comentarista de la Champions en la televisión de su país, arremetió contra el argentino tras la derrota del PSG frente al Manchester City. "Me entristece. Es una cuestión de voluntad. O quieres o no. Messi es muy buscado y si no marca ni asiste, es que ha hecho un partido muy malo. Neymar tiene mucho más, esa mirada abierta. Él ve más, Mbappé también... pero Messi no encaja", señala.

El que fuera jugador del Real Madrid entre otros tira de la clásica comparativa con Cristiano Ronaldo, que aunque no pasa sus mejores días tampoco en Manchester, sí sigue siendo protagonista. "Cuando ves a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sé que son dos tipos de jugadores completamente diferentes. Él está peleando y quiere llevar al equipo a otro nivel. Messi camina de vez en cuando por el campo y pienso: ¿no te da vergüenza?", critica con dureza.

No es algo nuevo. "Ya empezó con Koeman. Estoy empezando a molestarme con Messi. Es una pena, porque un jugador así nunca volverá a nacer", admite.