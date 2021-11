Alonso lo cuenta todo: su accidentado regreso, sus luchas con Schumacher, Hamilton o Vettel, cuándo se retirará...

Sin saber que ese domingo iba a ser el regreso de Fernando Alonso al podio, los responsables de la Fórmula 1 hicieron una extensa entrevista en profundidad al piloto asturiano para su podcast oficial, 'Beyond the Grid'.

En una charla de más de 45 minutos grabada en el paddock del circuito de Catar, que ya será especial en su memoria, el asturiano repasa una larga trayectoria deportiva y se abre para descubrir un poco más cómo ha cambiado su mentalidad a lo largo de los años y cómo ha sido volver a una competición de la que, admite, nunca se llegó a desencantar del todo.

Esta es la transcripción de lo más interesante:

El jetlag y la edad

Es una de las cosas que han cambiado en mi carrera. Cuando era más joven podía dormir en cualquier lado y cualquier país, no me afectaba el jetlag. Ahora no es que me afecte mucho, pero sí necesito más días para acostumbrarme a la nueva zona horaria. No me influye mucho en el pilotaje, sinceramente. Cuando estas en el coche no tienes limitaciones en el aspecto físico. Parece que tu cuerpo se enciende y la adrenalina y la concentración están tan altas que no te das cuenta de ningún problema que tengas en ese momento, física o mentalmente. El coche te absorbe del todo.

Descanso mental

A veces tengo alguna preocupación o problema personal, o algún incidente en ese día o los días anteriores, pero cuando llegas al pitlane te olvidas en ese periodo de tiempo.

Disfrutar del regreso

Lo estoy disfrutando mucho. He venido con la mente limpia, estoy contento de volver y me siento privilegiado. No es que en los años anteriores no disfrutara, pero estaba más pendiente después de dos años fuera de lo afortunados que somos por pilotar estos coches. Solo 20 pilotos en el mundo podemos hacerlo. Hay muchísimos pilotos con talento en el mundo que no tienen ni la oportunidad de subirse a un F1 en toda su carrera. Y yo tuve el lujo de elegir cuándo parar, cuándo tener un descanso, y luego el lujo de cuándo volver. Vine con esa sensación de agradecimiento al deporte, al equipo y lo disfruto cada segundo.

¿Te desenamoraste de la F1 en 2018?

No, pero necesitaba retos diferentes en mi carrera. Estaba tentado por Le Mans, disputé las 500 millas de Indianápolis de 2017 el año antes de mi retirada… Tenía estos retos en mi cabeza sobre competir en diferentes categorías, y también quería retarme a mi mismo sobre algunos otros pilotos ‘top’ de otras disciplinas.

Quería saber si podía hacerlo bien en otros tipos de competiciones. No es que no estuviera enamorado de la Fórmula 1, pero sí sentía que estaba perdiendo el tiempo en la Fórmula 1. No tenía la oportunidad de luchar por victorias o podios, sentía que tenía estos atractivos desafíos de probar algo diferente. Sentí que era el momento idóneo en 2018, e incluso antes si miro atrás en mi carrera. Quizá en 2015 o 2016 hubiera sido aún mejor. Si hubiera tenido la bola de cristal y hubiera sabido lo que iba a pasar en 2017 o 2018… Siempre tienes la esperanza de que vas a tener una oportunidad de pelear por cosas más grandes.

No sé, estaba convencido en 2018 que era el momento adecuado. Incluso pese a seguir amando la F1, tenía otras cosas en mi cabeza.

El accidente de bici

En ese momento no fue un problema, porque rápidamente los médicos me dijeron que estaría bien en 10 o 12 días después de la operación y fue a principios de febrero. No fue un problema, pero viendo cómo fue el principio de la temporada de mi lado, quizá necesitaba más tiempo en el coche o en el simulador de la fábrica en invierno.

Quizá perderme el test de Paul Ricard con el coche de 2018 fue importante… Me ha costado cinco o seis carreras estar a mi 100%. Quizá sin el accidente hubiera estado bien del todo en dos o tres. Sí me afectó en ese sentido. Aún voy con la bici mucho, pero sí diría que me ha condicionado mi preparación de los entrenamientos diarios. No es que tenga miedo de ir al lado de coches, pero sí planifico distinto: ahora cojo el coche para ir a 10 km lejos de la ciudad a un lugar tranquilo donde hay trialeras en el campo o cosas así. Sí, soy consciente de que hago cosas distintas que antes ni pensaba. Ahora tengo más cuidado en la bici. En Europa las ciudades como Lugano, donde tuve el accidente, la combinación de coches y bicis no van bien.

Dificultades al inicio de temporada con los neumáticos

Sí. Hubo algunos pilotos que tuvieron problemas en los coches, especialmente los que cambiaron de equipo. Adaptarse a un nuevo equipo y nueva gente siempre es difícil, pero este año además hubo una construcción diferente en los neumáticos delanteros comparado a la de 2020, y ese fue mi principal problema. Sentir el tren delantero, dónde estaba el límite.

Mi estilo de pilotaje es ligeramente distinto al del resto a la hora de usar el volante: giro mucho al principio de la curva y eso me dice cómo está el coche y cuánto agarre tengo disponible. Si me quitas eso de mis manos y esa información que me da, estoy perdido. No sé qué hace el coche y cuánto agarre tiene.

Diferencias entre la Renault que dejó y la Alpine que hay hoy

Es muy distinta. La Fórmula 1 ha cambiado. Hay una revolución, es una era digital. La tecnología ha cambiado, los motores híbridos, lo sofisticados aerodinámicamente que son los coches ahora… El equipo ha cambiado tanto en cuanto ha desarrollado diferentes herramientas, la fábrica es mejor, la gente allí es más inteligente ahora y está en línea de las altísimas exigencias de la actual F1. Pero al mismo tiempo, en Enstone tienen el mismo ADN.

Es un ambiente familiar con una mentalidad ganadora, porque tuvieron éxito una vez y quieren repetir. Aunque no sean las mismas personas, hay muchos que quieren repetir ese éxito pronto.

El espíritu de cada equipo donde ha corrido

Cada uno tiene sus maneras. Parte del ADN del equipo de cada uno histórico, con quiénes han corrido… En Renault te encuentras un ambiente familiar y un acercamiento muy agradable. En Ferrari es más pasional, más caótico quizá que es más propio del ADN latino de España o Italia. En McLaren son más serios y precisos, pero quizá les falta comunicación interna. Aunque es un ambiente muy profesionalizado. Son ambientes diferentes, pero quieren encontrar los límites y llegar al mismo objetivo, que es crear el coche más rápido posible. Son todos extremos en ese sentido.

Minardi, su primer equipo

Lo pongo más en el lado italiano. Es parecido a Ferrari en ese sentido. Lo que me encontré fue un grupo de gente totalmente apasionada por la Fórmula 1, con muy pocos recursos, y en un ambiente totalmente cambiante. Al principio de la temporada era Minardi, dos meses después no podía correr en Australia por falta de fondos, vino Paul Stoddart al último momento y fuimos allí sin hacer pruebas en invierno… ¡Era impensable entonces y ahora! Fue parte del caos, pero también de la pasión de los equipos italianos. En aquel momento era más normal, quizá.

Relación con Kimi Raikkonen

Cuando debutas no tienes clara la idea del futuro que te traerá. Ambos hemos pasado una carrera espectacular, hemos sido campeones y ganado carreras, pero en 2001 no teníamos claro qué nos iba a pasar ni que íbamos a tener ese éxito. Estoy feliz de haber compartido tantos años con Kimi. Es un gran carácter en la Fórmula 1 y le vamos a echar de menos el año que viene. Es muy honesto. No juega, es lo que ves. Parte de esto quizá enmascara lo que vemos de él: frío, poco hablador… Pero es una persona diferente por dentro. No es tan ‘Iceman’, es bastante caliente por dentro. Tienes que conocerle y verle fuera de las carreras para entender cómo es el verdadero Kimi.

Nos hemos visto muchas veces fuera: en aeropuertos, restaurantes, de fiesta alguna vez… Sí es de los que me gusta encontrarme. Con él se puede hablar claramente sobre muchas cosas. Es muy directo y en muchas cosas sobre la Fórmula 1 pienso como él. Cómo vivimos en una burbuja que no es el mundo real. Tenemos estas instalaciones, esta vida fácil, viajamos en aviones de lujo y dormimos en hoteles de 5 estrellas, tenemos la ayuda de todos… Pero el domingo por la noche somos gente normal. A veces hablamos de lo falso que puede ser este mundo.

Coste personal de ser piloto de F1

Te diría que sí me ha costado, pero no te puedo decir qué echo de menos de una vida normal al detalle. Entré en el paddock con 19 años y ahora tengo 40, y estás casi toda tu vida lejos de tu familia y amigos, e incluso quizá pierdes algunos, pero cuando entras aquí estás viviendo un sueño. Si empiezas en un kart, tu sueño es llegar a ser piloto de Fórmula 1 y estás dispuesto a sacrificar lo que sea. Pero porque nunca hemos tenido una vida normal: con 12 o 13 años estás compitiendo internacionalmente en karts. No sabemos lo que es una vida normal, no sabemos lo que significa.

Desconexión en estos dos años fuera

Realmente no (risas). Han sido dos años muy intensos, cambiando de coche casi cada fin de semana. He pilotado para Toyota en el WEC, pero a la semana siguiente estaba en Doha con el coche del Dakar surfeando las dunas, y a la siguiente estaba en un óvalo con el coche de Indianápolis… Siempre he tenido un volante en las manos. No he llegado a tener una vida normal tampoco.

¿Mereció más?

No, creo que no. Obtienes lo que mereces. Hay algunos ejemplos en los que quizá son injustos, en la manera en la que algunos ganaron campeonatos o carreras que se puede discutir si no hay mejores en la parrilla, pero no lo sabremos nunca porque cada uno estamos en un coche. Y viceversa: hay muchos pilotos con talento que no han llegado ni siquiera a la Fórmula 1. Hay muchos jóvenes de categorías inferiores que han ganado todo y nunca tienen la oportunidad.

Y aquí lo mismo: tenemos 20 pilotos increíbles en la parrilla y quizá el 90% no ganen nunca una carrera de Fórmula 1. Y eso es injusto, porque se lo merecen. Cuando pienso en mi carrera, he tenido la suerte de ganar dos Mundiales y pongo también las victorias de Le Mans, Daytona, el Mundial de Resistencia, el de karts… He conseguido mucho más de lo que había soñado cuando empecé. Nunca consideraré injusto o desafortunado mi reconocimiento.

El coche más superior de su carrera

¿El McLaren de 2017? No, fue el Toyota de 2018 y 2019 en el WEC (risas). En F1 quizá haya llevado el mejor coche tres veces. En la primera mitad de 2005, que el McLaren de Kimi era más rápido, sí, pero no tenían la fiabilidad; la primera parte de 2006, que tuvimos el mejor coche y después Ferrari y quizá Bridgestone llegaron con una actualización muy fuerte; y 2007… estuvo muy igualado, no creo que tuviéramos el coche más rápido claramente, porque en algunas estaba McLaren y en otras Ferrari mejor. Esos dos o tres años tuvimos una gran oportunidad de ganar campeonatos y ganamos dos, así que está bien.

El bicampeonato con Renault

No cambia ni disfrutas o te enorgullece más ser el candidato o el favorito. Para nosotros lo más grande en 2005 fue ganar un campeonato que no esperábamos. Sí, Renault estaba mejorando, pero no hasta el punto de pelear por ganar el título. Nos llevamos una fantástica sorpresa, que te da una doble felicidad. El segundo campeonato fue pelear con Michael.

La rivalidad con Schumacher

Sinceramente, la temporada 2005 (N.d.R: se refiere a 2006, cuando peleó por el título con Schumacher, pero dice 2005) o cómo se sintió en aquel momento fue alucinante. Luchábamos contra la leyenda, contra Michael, contra Ferrari. Michael decidió parar en Monza y desde entonces fue una pelea muy intensa. Incluso en Brasil peleamos por el título, y antes de la carrera nos dimos la mano y le desee mucha suerte en el próximo capítulo de su carrera. Pero estábamos luchando por el campeonato, así que fue una mezcla de sensaciones. Fue un momento especial. Michael fue el mayor rival que he tenido en mi carrera. Fue un profesor para mi en muchas cosas. Era joven, llegaba a la Fórmula 1 y estaba luchando por un campeonato que quizá no estaba listo para semejante reto. Y al lado tenía a Michael, con todo su conocimiento y su mentalidad de no rendirse nunca, de intentar cosas especiales en cada carrera.

Recuerdo que Renault llevaba un mejor coche, o que pensábamos que llevábamos cosas mejores, y de repente llegaba el fin de semana, hacías la pole que más o menos te esperabas… Y cuando mirabas la tabla de tiempos, veías a Michael segundo y te preguntabas cómo era posible. Pensabas que iba a ser un fin de semana para tomar buena ventaja en el campeonato pero en un mal fin de semana para él, era segundo. Era increíble el rendimiento que podía sacar en un fin de semana que no era competitivo. A veces hacía magia.

Rivalidad con Hamilton y Vettel

Todos los campeones de mi generación. Con Lewis (Hamilton)… no tuvimos la competición que yo deseaba, digamos. Sí, en 2007 compartimos equipo y para la gente puede parecer que es la mayor pelea que puedes tener, pero ese año ninguno de los dos estábamos listos. Es entendible que él no lo estuviera, porque era novato y acababa de llegar a la F1, pero yo no rendí al máximo tampoco. No llegué a integrarme en el equipo.

Ambos luchamos por el título y por victorias, pero no estuvimos bien gestionados en ese momento. Todo el 2007 pensamos: ‘vale, acabamos con los mismos puntos en el campeonato, que se puede ver como una buena pelea, pero ambos podríamos haberlo hecho mejor’. Incluso en los años siguientes yo tuve mejor coche que él, cuando yo estaba en Ferrari y él en McLaren aún, y no pudimos luchar directamente. Cuando él cambió a Mercedes tuvo un mejor coche, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de luchar. Es un punto perdido en mi carrera, pero es una leyenda en el deporte. Y él, como Michael, te lleva al límite. Si quieres ganar a Lewis, tienes que rendir al máximo.

El otro es Sebastian (Vettel). No tuvimos nunca el mismo paquete para competir rueda a rueda, y aún así pudimos pelear por el campeonato un par de veces hasta la última carrera. En 2010 y 2012, había que rendir al máximo para batir a un Red Bull ligeramente superior que tenían. Tuvieron algunos problemas de fiabilidad, y nosotros pudimos mantener la lucha aunque teníamos que bordarlo cada fin de semana. Ambos fueron mis mayores rivales y les respetaré siempre mucho.

El tercer Mundial

Si lo gano significaría mucho, pero no estoy desesperado por conseguirlo. No va a cambiar mi carrera entera o la manera que veo este deporte. Soy una persona muy competitiva, deseo realmente mi tercer mundial y haré lo que esté en mis manos y más allá incluso en los próximos años. Significaría mucho en términos de dejar un legado después de que me acabe mi carrera de F1, pero más por cómo buscar superar los límites, buscar la excelencia en lo que haces, tener una gran disciplina en la manera en la que planteas la competición sin importar si tienes 19 años, 42 o 43. Es una manera de vivir, una dedicación total al deporte.

Eso es lo más importante si gano el tercer Mundial, esa es la clase de legado y mensaje para las generaciones futuras.

Futuro más allá de 2022

Claro que estaré, incluso si el coche no es tan competitivo. Mi plan es estar dos o tres años más.