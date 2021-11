Las UTMB World Series, que se estrenarán en 2022, están preparadas para ofrecer una aventura extraordinaria a los corredores de todo el mundo, con otras cinco pruebas excepcionales confirmadas este viernes en el Reino Unido, Córcega y Suiza.

El circuito inaugural contará con hasta 30 pruebas en todo el mundo con un calendario que se desarrolla a lo largo de todo el año, incluyendo las UTMB® World Series Finals en agosto en Chamonix, la cúspide de la temporada del trail running.

En Suiza se han confirmado tres nuevos eventos, cada uno con su sabor único. El famoso monte Eiger en Grindelwald será el escenario del Eiger Ultra Trail by UTMB®, una carrera que sumergirá a los corredores en la belleza natural y el terreno desafiante de los Alpes berneses. Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB®, la más antigua carrera de ultra resistencia de Suiza y considerada como una de las carreras más pintorescas de los Alpes helvéticos, se une a las Series junto con un nuevo evento organizado por la estación de esquí de Crans-Montana, Wildstrubel by UTMB®, que dará a los corredores la oportunidad de descubrir nuevas regiones y paisajes en un increíble viaje alrededor del macizo del Wildstrubel.

Además, el Ultra-Trail Snowdonia by UTMB® en Gales se convertirá en el primer evento de las UTMB® World Series en el Reino Unido, ofreciendo un recorrido técnico a través de los senderos más bellos de Gran Bretaña.

En Córcega, el Restonica Trail by UTMB® llevará a los corredores a un viaje a lo largo de uno de los senderos más famosos del mundo, el GR20.

Eiger Ultra Trail



El famoso monte Eiger, a 3.970 metros sobre la ciudad de Grindelwald, en el centro-sur de Suiza, es el origen de mitos y leyendas en la comunidad de alpinistas y corredores, gracias en parte a su difícil y empinada cara norte.

Celebrando su décimo aniversario del 15 al 17 de julio de 2022, Eiger Ultra Trail by UTMB® recompensará a los corredores con impresionantes vistas panorámicas, incluyendo el notable Jungfrau-Aletsch, lugar Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO y el glaciar más largo de los Alpes.

Desde la vista de 360 grados desde el Faulhorn a 2.680 m, hasta las últimas zancadas por la base de la cara norte del Eiger, los corredores pueden esperarse una aventura excepcional con las distancias de 101 km, 51 km, 35 km y 16 km, así como una carrera sorpresa de aproximadamente 10 km, una carrera por equipos de 51 km y una nueva carrera por equipos de 250 km.

Las rutas más bellas del Reino Unido en el Ultra-Trail Snowdonia

Entre las zonas montañosas del Parque Nacional de Snowdonia, en el norte de Gales, el Ultra-Trail Snowdonia by UTMB® promete ser la cúspide de las carreras de trail en el Reino Unido.

Los corredores pueden elegir entre tres distancias: 50 km, 100 km y la emblemática 100 millas, esta última conocida como una "bestia hermosa y brutal" que recorre los picos más notables del norte de Gales.

La edición de 2022 tendrá lugar del 1 al 3 de julio de 2022 y las inscripciones se abrirán a principios de diciembre. Para más información sobre este evento, visita la página web.

Un ambiente corso único en Restonica Trail a lo largo del famoso GR20

El GR20 -o grande randonnée- es un espectacular sendero que serpentea a lo largo de la espina dorsal del centro montañoso de Córcega y es el punto culminante de gran parte del Restonica Trail by UTMB®.

Córcega, isla mediterránea situada al suroeste del territorio continental francés, recibe el apodo de "Isla de la Belleza" por ambiente único y sus sublimes paisajes, que Restonica Trail by UTMB® tiene en abundancia. Desde el primer paso, los corredores comienzan la empinada subida a través de densos bosques de pinos, pasando por pueblos de piedra y cabañas de pastores que se aferran a las montañas, bordeando lagos glaciares, recorriendo la historia en la antigua capital de la isla, Corte, y siguiendo ríos y cascadas mientras se dirigen al interior montañoso y escarpado.

Restonica Trail by UTMB® es una carrera realmente imperdible y acogerá a más de 1.500 corredores en las cuatro distancias: 110 km, 69 km, 33 km y 17 km del 7 al 9 de julio.

Una de las carreras más tecnicas de Europa, Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB®, ofrece una inmersión total en los Alpes suizos, cerca de la zona del Mont-Blanc

Conocido por sus paisajes inspiradores, con glaciares y altos puertos, Trail Verbier Saint-Bernard by UTMB® ofrece vistas que cambian constantemente del macizo del Mont Blanc y de varios picos suizos de 4.000 metros.

Los paisajes glaciares, la cumbre del Mont-Rogneux a más de 3.000 metros, un puente colgante al pie del Grand Combin (4.314 metros) y el mítico y temido "muro" de la última subida de 1.200 metros antes de Verbier prometen un recorrido variado y desafiante para los corredores. Es puro estilo suizo: auténtico y sin concesiones.

A partir del 10 de julio de 2022, los corredores experimentarán un viaje extraordinario a través de algunos de los terrenos y pueblos de montaña más bellos de la región del Valais, situada en la frontera italiana.

Se espera que miles de corredores tomen la salida en la famosa estación de esquí de Verbier para vivir una aventura de 140 km, 76 km, 45 km y 26 km, recorriendo senderos alpinos, pasando por glaciares y atravesando pueblos de montaña, además de pasar por el histórico monasterio del puerto del San Bernardo.

Wildstrubel permite a los corredores descubrir nuevas regiones, paisajes y cultura

Conectando los cantones suizos de Valais y Berna, Wildstrubel by UTMB® llevará a los corredores a un magnífico viaje a través de los Alpes del norte de Suiza. Os esperan pastos de montaña perfectamente cuidados, impresionantes vistas de los picos de 4.000 metros del Valais, los impactantes paisajes de la cordillera del Oberland bernés y las altas montañas del macizo de Wildstrubel.

Esta carrera de 106 km incluirá 6.000 m de desnivel en un recorrido diseñado por Jean-Yves Rey, ganador de la CCC® de 2009. Los corredores se embarcarán en una vuelta completa del macizo de Wildstrubel y el glaciar Plaine Morte, atravesando 2 cantones, 2 regiones lingüísticas y 5 destinos de renombre internacional: Crans-Montana, Leukerbad, Kandersteg, Adelboden y Lenk. Los corredores atravesarán de un cantón a otro en una ruta que les llevará por los legendarios puerto de Gemmi (2.268 m) y paso de Rawyl (2.427 m), así como por el famoso sendero de la Vía Alpina entre Kandersteg y Lenk.

Wildstrubel by UTMB® también ofrecerá una carrera de 50 km desde Adelboden, así como una carrera de 23 km desde Leukerbad.

La estación de Crans-Montana, situada en un altiplano a 1.500 metros de altura y con vistas a 40 cumbres que culminan a más de 4.000 metros de altitud, acogerá la primera edición de Wildstrubel by UTMB® del 8 al 11 de septiembre de 2022. Las inscripciones se abrirán durante la primera quincena de diciembre.

Calendario de carreras puntuables para Chamonix

• Tarawera™ Ultramarathon by UTMB® (Nueva Zelanda), 12 de febrero

• Ultra-Trail Australia™ by UTMB® (Australia), 12-15 de mayo

• Trail du Saint-Jacques by UTMB® (Francia), 11 de junio

• mozart 100™ de UTMB® (Austria), 18 de junio

• La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® (Italia), 23-26 de junio

• Trail 100 Andorra™ by UTMB® (Andorra), 24-26 de junio

• Western States® 100-Mile Endurance Run (EEUU), 25-26 de junio

• Ultra-Trail Snowdonia by UTMB®, (Gales), 1-3 de julio

• Restonica Trail by UTMB® (Córcega, Francia) 7-9 de julio

• Val d'Aran by UTMB® (España), 7-10 de julio

• Verbier Saint-Bernard by UTMB®, (Suiza), 9-10 de julio

• Eiger Ultra Trail by UTMB®, (Suiza), 15-17 de julio

• Wildstrubel by UTMB®, (Suiza), 8-11 de septiembre

• Niza Costa Azul by UTMB® (Francia), 22-25 de septiembre

• Puerto Vallarta México by UTMB® (México), octubre

• Thailand by UTMB® (Tailandia), 10-13 de noviembre

• TransLantau™ by UTMB® (Hong Kong), noviembre

• Panda Trail by UTMB® (China), fechas por confirmar

• Gaoligong by UTMB® (China), fechas por confirmar

• Finals de las UTMB® World Series: UTMB® Mont-Blanc (Francia, Italia, Suiza), 22-28 de agosto.