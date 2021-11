Brutal agresión de un exjugador de la NFL a su pareja, con su hijo de cinco meses delante

Durísimas imágenes las captadas por una cámara de seguridad en las que se puede ver al exjugador de la NFL Zac Stacy dar una brutal paliza a du pareja, mientras su hijo de cinco meses es testigo de la agresión. El vídeo ha dado la vuelta al mundo y, como no podía ser de otro modo, la indignación colectiva pide el arresto del hombre, que se encuentra en paradero desconocido después de abandonar la escena.

Kristin Evans, la agredida, decidió publicar las imágenes de la paliza en sus redes sociales para denunciar lo sucedido. "Por favor, metan a este hombre entre rejas", escribió en su cuenta personal de Instagram, en la que subió también el vídeo de lo sucedido junto con la frase "sí, soy la mujer del vídeo".

* Las imágenes del vídeo pueden herir la sensibilidad del espectador *

Hombre cobarde! Vídeo casero capta al ex corredor de la NFL, Zac Stacy, golpeando salvajemente a la madre de su hijo, lanzándola como una muñeca de trapo, mientras el bebé llora a pocos metros. Zac Stacy jugó para los Rams de San Luis y los Jets. #PrisonFC #Kennedy #racism pic.twitter.com/2V6i1IU64g — CNI - Centro de Noticias Internacionales (@CNI_Noticias) November 18, 2021

Al hacer pública la agresión, Evans busca dar visibilidad al incidente y recibir un respaldo judicial para lograr la protección de ella y su hijo. La brutal paliza, según publica TMZ, se debió a un ataque de celos de Stacy mientras visitaba a su hijo. Todo comenzó con una airada discusión, pero terminó de una manera totalmente inadmisible.

Stacy levanta a su pareja del sofá y la lanza contra el televisor de la casa, para posteriormente golpearla en repetidas ocasiones mientras todavía permanecía en el suelo. Posteriormente, el exjugador se marcha del lugar después de decir "te quiero" a su hijo pequeño y no se ha vuelto a saber de él.

"¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado", comentó la agredida. "Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme. Luego me levantó del suelo y me arrojó de los pies y el cuerpo me estrelló contra el asiento hinchable de nuestro hijo".

Evans ya ha denunciado lo ocurrido y ahora pide colaboración a los amigos del exjugador para que le entreguen, pues piensa que le están escondiendo de la policía.