Usain Bolt se crece y asegura que hubiera ganado en Tokio 2020 sin necesidad de haber entrenado

Usain Bolt hace ya tiempo que colgó los tacos pero no por ello es ajeno a lo que se cuece en el mundo del atletismo. Tanto que no se perdió las pruebas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e incluso aseguró que podría haber ganado en los 100 metros lisos en los que se impuso el italiano Marcell Jacobs.

"Habría podido ganar en la carrera de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Realmente lo eché de menos. Me decía 'me gustaría estar allí', y poder vivir de nuevo aquellos tiempos, fue difícil para mí ver esa carrera", comentó Bolt. "Cuando me retiré en 2017 mi entrenador me dijo esto: 'Tus rivales no son más rápidos, eres tú, que eres más lento'. Nunca lo había pensado así. Y es verdad. Muchos atletas no han mejorado sus tiempos. Empujé tanto el límite que empecé a retroceder con mis tiempos. Que hubiera corrido la final en 9.80 [marca de Jacobs] habría sido posible".

Suposiciones a un lado, Bolt se mostró satisfecho con lo conseguido a lo largo de su carrera deportiva. "Alcancé todo lo que se podía lograr en el deporte, la pregunta era si tenía la motivación. Además, no creo que vea a alguien de la generación actual que pueda batir mis récords. Tengo varios años por delante para retener esas marcas", explicó.