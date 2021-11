Vanessa Bryant, obligada a entregar su historial de terapia para el caso de las fotos del accidente mortal de Kobe

El caso de Vanessa Bryant contra el condado de Los Ángeles por las fotos difundidas del accidente mortal de Kobe sigue abierto y sembrando polémica. Tras la puesta en duda por parte de la defensa del proceso mental de Vanessa para aceptar la muerte de su marido y su hija, ahora le reclaman como prueba los registros de la terapia a la que acudió.

La viuda de Kobe interpuso una demanda contra el departamento del Sheriff por unas supuestas fotos del mismo lugar del accidente mortal de helicóptero que fueron difundidas por trabajadores de la policía, y la defensa pone en duda que estas afectaran a la mujer.

"No pueden estar sufriendo angustia por las fotos del lugar del accidente que nunca han visto y que nunca se difundieron públicamente. Los demandantes buscan decenas de millones de dólares para compensarlos por sus supuestas lesiones mentales y emocionales. Los exámenes médicos ayudarían a evaluar la existencia, extensión y causa de su presunto daño", alegó la defensa del departamento del Sheriff.

Sin embargo, y aunque los abogados de Vanessa consideran que la entrega de los registros de la terapia invaden la privacidad de la mujer, el juez considera que esta "renunció a su privilegio de psicoterapeuta-paciente al poner en controversia la angustia emocional continua y extraordinaria, supuestamente resultante de las acciones o inacciones relacionadas con fotografías de los acusados".

En resumen, la defensa de la policía del condado angelino sostiene que las fotos no pudieron afectar a Vanessa Bryant y su entorno al no hacerse estas públicas. Por el momento, el caso sigue abierto y no se ha dictado ninguna sanción ni resolución.

Kobe Bryant, su hija Gigi y otras ocho personas fallecieron el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero en Los Ángeles mientras se dirigían al entrenamiento de la hija mediana de los Bryant.