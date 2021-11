La emotiva sorpresa de Toni Kroos a Edy Tavares al entregarle el premio de MVP del mes en la ACB: "Estoy sin palabras"

Edy Tavares, jugador del Real Madrid de baloncesto, se llevó el premio de MVP del mes en la Liga ACB y lo recibió de manos del futbolista Toni Kroos, al que tiene idolatrado.

"Para mí es un honor recibirlo de una leyenda", dijo Tavares a Kroos cuando éste le hizo entrega del premio del Jugador del Mes. Sin embargo las sorpresas no quedaron ahí y el futbolista le hizo entrega de otro galardón mucho más personal.

"Hay cosas mucho más importantes en la vida. Acabas de ser padre y este premio es para tu MVP", explicó Kroos mientras le hacía entrega de un trofeo en miniatura para su recién nacido. Tavares, visiblemente emocionado, le confesó al futbolista su admiración. "Te veo jugar siempre y para mí es un placer que me traigas este premio", le comentó.

Ya en solitario, Tavares siguió confesándose con las cámaras. "Se me ha subido el corazón a 3.000 por hora. No me esperaba recibir esto de un icono como Toni Kroos, que prácticamente todos los días le veo en la tele. No sé ni qué decir. Estoy sin palabras. Es una sorpresa increíble".