Kiko Martínez, ‘La Sensación’ que ya forma parte del olimpo del boxeo español

La victoria de Kiko Martínez (Granada, 1986) sobre Kid Galahad para proclamarse campeón del mundo del peso pluma por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) le ha puesto a la altura de uno de los púgiles más grandes de la historia de España. Sólo él y Javier Castillejo han sido capaces de sentarse en el trono mundial en dos categorías de peso.

Saltó la sorpresa cuando Martínez tumbó a Galahad en los últimos compases del quinto asalto, pero el rival de ‘La Sensación’ encontró la manera de mantenerse en pie a duras penas y esperar a que la campana le salvase. Algo que sólo le sirvió para alargar la agonía unos instantes. Los escasos dos segundos que Kiko tardó en mandarlo definitivamente a la lona en el sexto acto. Todo el mundo en Sheffield se quedó mudo. Todo el mundo a excepción del púgil español, que no contuvo ni uno de sus gritos de alegría. “Es una sorpresa para todos menos para mí. He vivido durante tres años como un monje, no he tenido vacaciones ni días libres. Me he cuidado y he entrenado los 365 días del año”, confesó tras el combate.

¡@MartnezKiko ES CAMPEÓN DEL MUNDO! 🔥 ¡ESTO ES HISTÓRICO!



Tumbó a Galahad final del quinto asalto... Y lo volvió a tumbar en el sexto para hacerse con el cinturón IBF del peso pluma. ¡KO BRUTAL! 💥 ¡INCREÍBLE! 👏#BoxeoDAZN 🥊

No era para menos, ya que Kiko Martínez puede presumir ya de ser historia del boxeo español. Ocho años después de haberse proclamado campeón del mundo del peso supergallo, ‘La Sensación’ volvía a reinar, esta vez como pluma. Toda una gesta sólo al alcance del ‘Lince de Parla’. "Venía mejor que cuando tenía 20 años. No sé si seré el más grande, pero quiero estar muy cerco de Castillejo, que es el más grande de la historia de España", comentó Martínez con ya con el cinturón de campeón alrededor de su cintura.

Con un récord de 43-10-2 y 30 nocauts, Kiko Martínez firma una trayectoria espectacular entre las 16 cuerdas. Invicto como amateur (40-0 y 38 nocauts), ‘La Sensación’ decidió dar el salto a profesional, renunciando el boxeo olímpico. No se equivocó. Debutó en 2004, en una cartelera en la que también estaba Javier Castillejo, y consiguió su primera victoria. Dos años después, en 2006, consiguió su primer título europeo de la EBU, en la categoría de supergallo. Era su duodécimo combate y la primera vez que un rival le aguantaba todos los asaltos.

🗣️ "Solo tengo un enfoque: no sé si seré el más grande de la historia, pero quiero estar muy detrás de Javier Castillejo, que es el más grande de la historia de España".@MartnezKiko tiene un objetivo. ¡Y lo va a perseguir! #BoxeoDAZN 🥊

Martínez no perdió su primer combate hasta 2008, cuando el británico Rendall Munroe le arrebató su cinturón a los puntos. A partir de llegó una época un tanto irregular para Kiko (tres victorias consecutivas y luego dos derrotas seguidas), que se reencontró con el senda del éxito a finales de 2009, para terminar recuperando el título europeo en 2010.

Bajo el brazo de un Sergio ‘Maravilla’ Martínez que le fichó para su promotora, Kiko Martínez se presentó en 2013 ante el que era por el momento el combate de su vida. Un duelo por el título mundial de los supergallos por la IBF en el que venció por nocaut técnico a Jhonathan Romero. Lo retuvo durante un año y a partir de ahí volvió a entrar en otra etapa irregular de resultados, con derrotas importantes cuando había diferentes títulos en juego.

Un camino un tanto pedregoso en el que Kiko Martínez acabó haciendo méritos para optar al cetro mundial del peso pluma en septiembre de 2021, cuando una victoria por decisión unánime ante Jayro Durán le permitió pelear por el cinturón ante Kid Galahad. Y el resto ya lo conocen. Nocaut técnico y un resultado histórico para ‘La Sensación’ y el boxeo español.