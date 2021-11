Bronca entre el seleccionador sueco y la UEFA por el estado de la Cartuja: "Había algunos desperfectos"

El entrenamiento de Suecia en el estadio de la Cartuja para preparar el partido de este domingo frente a España ha estado marcado por un incidente entre el seleccionador Janne Andersson y los representantes de la UEFA presentes.

El técnico estaba notablemente enfadado por el estado en el que se encontró el campo sevillano y, sobre todo, porque no se lo dejaran inspeccionar al completo. Nada más entrar, se le vio comprobar el estado del césped con el pie, pero cuando se acercó a las áreas, los responsables del campo se lo prohibieron. En concreto, no les dejaron usar en todo el campo, algo que el seleccionador vio inaceptable.

Inmediatamente se fue a hablar con los miembros federativos, y con gestos y aspavientos les mostró su queja antes de dirigirse de nuevo a los vestuarios. Sus jugadores, con Zlatan Ibrahimovic a la cabeza, y los demás miembros del cuerpo técnico completaron el entrenamiento sin él.

En la rueda de prensa posterior, Andersson explicó su versión de lo sucedido. "Hay que prepararse en todo el campo, no sólo en una parte. Queríamos usar el campo entero. Llegamos y había algunos desperfectos y eso me llevó a enfadarme. No será determinante, pero si el campo no está bien, me enfado. Pero realmente no está mal, está perfecto, por lo que de verdad no entiendo que no me dejen usar todo el campo. El día antes del partido es importante tener una hora en el estadio y sin limitaciones", explicó.

Suecia se ha visto metida en un inesperado problema en los últimos choques de la fase de grupos de clasificación para el Mundial. La derrota contra Georgia ha hecho que el partido frente a España sea clave, ya que sólo los primeros de grupo se clasifican directos a Catar 2022. Si pierden o empatan, tendrán que pasar por la repesca.