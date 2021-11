Dani Alves: "Espero veros muy pronto para disfrutar y reconstruir el Barça"

El defensa brasileño Dani Alves se ha mostrado "muy feliz de volver" al FC Barcelona, su "casa" y en la que se reencontrará con Xavi Hernández, y espera poder ayudar a "reconstruir" el equipo después de meses complicados.

"¡Hola, culés! Ya estoy aquí en Barcelona, ya estoy aquí con vosotros. Estoy muy feliz y muy contento de volver a mi casa. Espero veros muy pronto para disfrutar y reconstruir el Barça que tanto queremos", señaló en sus primeras declaraciones como jugador azulgrana. "Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme; Yo soy uno más de ustedes, no sé cuánto durará ese sueño pero que sea eterno mientras dure. Nos vemos pronto donde mas me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir el mejor club del mundo", publicó en su cuenta de Instagram.

De esta manera, el lateral brasileño, de 38 años y que se encontraba sin equipo después de dejar el Sao Paulo el pasado verano, vivirá su segunda etapa como jugador azulgrana, aunque no podrá ser inscrito hasta el mes de enero.

Alves, que jugó ocho temporadas en el Barça, es el futbolista con más trofeos de la historia con 46. Como jugador culé ganó 23 títulos: 6 Ligas, 4 Copas del Rey, 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de España y 4 Supercopas de Europa.

Además, Dani Alves continuó su carrera en la Juventus (2 títulos), en el Paris Saint-Germain (6) y en el Sao Paulo (1) antes de volver al Barça. En total, el brasileño suma 46 entorchados con los conseguidos en sus inicios en el EC Bahía (3), en el Sevilla (5) y con la selección de Brasil (6), el último el oro olímpico en Tokyo 2020.