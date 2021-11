Alcaraz arrasa a Báez y se clasifica para la final de las Next Gen ATP Finals

Carlos Alcaraz buscará el título de maestros jóvenes del tenis mundial en la final de la Next Gen ATP Finals tras ganar en tres sets al argentino Sebastian Baez. El murciano fue muy superior a su rival y le venció por 4-2, 4-1 y 4-1 para meterse en la final, donde le espera otro Sebastian, en este caso el estadounidense Korda, que se impuso a otro prometedor norteamericano como Nakashima.

En poco más de una hora, Alcaraz confirmó su condición de máximo favorito en un torneo que desde el primer encuentro se vio que se le queda grande. Saques directos por encima de los 210 km/h, reveses sobrados e incluso alguna bola muerta con la que le intentó sorprender su rival, para Baez fue todo un hito llegar a presentarle batalla e igualarle el 2-2 en el tercer juego, pensando en una hipotética remontada que nunca llegó.

¡Lo del saque directo de Alcaraz es una locura!

Está mejorando muchísimo. pic.twitter.com/Zz6I9ndW8B — Tenis en Movistar+ (@MovistarTenis) November 12, 2021

Alcaraz, que viene de hacer grandes actuaciones como los cuartos de final del US Open, mantiene una competición prácticamente impecable. Sólo ha cedido un set en los cuatro partidos disputados. El 111 del ránking mundial, Báez, no fue rival para él, como demuestra que no le rompió ni un solo servicio en el partido.

La final entre Alcaraz y Korda se disputa este sábado en Milán (Italia) sobre las 21:00h y se podrá ver en Vamos.