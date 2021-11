Uli Hoeness carga duramente contra PSG y City: "Su dinero de mierda no es suficiente, no tienen ni una Champions"

El presidente de honor del Bayern de Múnich y leyenda del club, Uli Hoeness, ha hablado sin tapujos en un podcast sobre su vida en el que se ha abordado la situación del fútbol actual, con palo especial para los 'nuevos ricos' del panorama mundial, Manchester City y PSG.

El alemán considera que "su dinero de mierda no es suficiente" ya que ni siquiera les ha servido para lograr el objetivo de ganar la Champions League.

"No sé si si a Al-Khelaifi (presidente del PSG) le gusta el fútbol, ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponemos a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir", cuenta.

"Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando les ganamos, eso me hace muy feliz", añade Hoeness, haciendo referencia además a la final de la Champions de 2020 que el Bayern ganó al PSG.

"Este no es mi universo. Veo las cosas desde un punto de vista económico. No pongo todo mi dinero de una vez, solo para ser felicitado por un año o dos y después de mí la inundación", analiza, sobre el modelo de gestión de los llamados clubes-estado cuya inversión no está siendo lo fructífera que se esperaba al menos a nivel europeo.

"Hasta ahora estos dos clubes no han ganado nada. Nada en absoluto", afirma tajante el alemán sobre PSG y City que, aunque sí triunfan en sus respectivas ligas, no han alcanzado la gloria europea.