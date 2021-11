El futbolista español en activo que se declaró bisexual habla desde el anonimato: "Un equipo me rechazó por eso"

Hace unos días, y a través de una carta anónima, un exjugador del Real Murcia que actualmente sigue en activo en otro club, remitió una carta a la Cadena SER en la que se declaraba abiertamente bisexual. Este miércoles ha concedido una entrevista a la citada emisora y, aunque no ha revelado su identidad, sí ha prestado su voz.

"El que reconozca mi voz ya sabrá quién soy", dijo, antes de explicar que la totalidad de los compañeros con los que comparte vestuario ya lo saben: "Es algo que sale en las conversaciones, si sales a tomar algo. Para mí lo importante no es que lo sepa todo el mundo, había una época en la que sí lo necesitaba. Ahora no tengo problema en que se sepa o no, ya no me genera problemas y esa es la máxima normalidad, no tener que ocultarme", dijo.

El jugador dio el paso de hablar públicamente de su identidad sexual pocos días después de que lo hiciera Josh Cavallo, el futbolista profesional australiano que con nombre y apellidos rompió barreras en sus redes sociales.

Sin embargo, el futbolista español anónimo ya había normalizado su situación en su entorno tiempo atrás: "Di el paso a contarlo cuando empecé con mi pareja. Solo lo conocía mi círculo más próximo antes. Pero decidí tener la vida más normal posible, por mí o por él. Mantenerlo escondido no era una opción, quería mantener una vida lo más libre que pudiera. Me ayudó a ir dando pasos".

Aunque reconoce que la situación es de normalidad, sí que se ha topado con algunos ejemplos desagradables de discriminación, especialmente con un equipo que le rechazó por su condición: "Ha habido un equipo que no quiso contar conmigo por este motivo. No me pone especialmente nervioso. Si voy a ir a un club en el que el presidente tiene este tipo de pensamientos... Prefiero no echármelo a la cara. Ha pasado, pero no es una cosa extendida", añadió.