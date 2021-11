El tres veces all-star de la NBA Deron Williams debutará como boxeador contra un exjugador de la NFL

El exjugador de la NBA Deron Williams, tres veces all-star y retirado desde 2017, siempre fue un apasionado del boxeo y ahora se ha decidido a subirse al ring y debutar entre las 14 cuerdas. Será el próximo 18 de diciembre, como parte de la cartelera encabezada por Jake Paul y Tommy Fury, teniendo como rival al exjugador de la NFL Frank Gore.

El rival de Williams jugó 16 temporadas en la liga profesional de fútbol americano, siendo uno de los mejores running backs de su generación. Gore fue elegido para disputar la Pro Bowl cinco veces y ahora se pasa también al boxeo.

La pelea entre Williams y Gore será un combate de exhibición pactado a cuatro asaltos y en la categoría de peso pesado. La mayor diferencia entre ambos púgiles está en la altura, con Deron midiendo 1.91 y Frank 1.75.

"Estoy emocionado de estar en el evento y no puedo esperar para mostrar en lo que he trabajado", explicó Gore. "Boxear me tiene emocionado y el 18 de diciembre deben esperar fuegos artificiales".

Por su parte, Williams está también especialmente motivado. "Los deportes de combate han sido parte de mi vida desde mi juventud. Antes de jugar al baloncesto, practicaba lucha", comentó Deron. "Desde 2015 soy dueño de un gimnasio de MMA y he entrenado varias artes marciales para estar activo. En el último año busqué la oportunidad de traducir mi entrenamiento en una pelea profesional".