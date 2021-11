Medvedev: "Es injusto que a Djokovic no se le valore como a Nadal y Federer"

El ruso Daniil Medvedev, que no pudo revalidar el título del Masters 1.000 de París logrado el pasado año, revindicó la figura de Novak Djokovic, con el que perdió la final, porque no consigue el reconocimiento del que gozan el suizo Roger Federer o el español Rafa Nadal.

"Creo que es injusto. Aunque tengo la sensación de que la gente empieza a respetarle cada vez más. Al menos a apreciar sus logros, porque sigue batiendo récords. Este año rompió el récord de años como número uno y llegó a veinte Grand Slams. Casi logra el Grand Slam en una misma temporada", dijo Medvedev, que perdió por 4-6, 6-3 y 6-3 en París Bercy.

"Incluso a sus detractores empieza a gustarle. Pero tal vez dentro de diez años, una vez que se retire, algunos se interesarán por el tenis y verán los números y a Novak en todas partes. Ahí es donde la gente empezará a comprender un poco todo lo que logró", añadió Medvedev.

Fue precisamente el ruso el que impidió que Djokovic redondeara el Grand Slam al ganar la final del último US Open. En esta ocasión, el serbio se tomó la revancha de aquella derrota.

"No me gusta perder, así que no estoy contento. Pero siento que lo di todo. Después de una derrota tienes la sensación de que puedes hacerlo mejor. Pero hice un buen partido contra uno de los mejores de la historia que tenía muchas ganas de ganar. Fue una buena pelea. Fui más fuerte en el primer set, pero el fue mejor en los momentos clave. No hay mucho más que decir aparte de que fue un gran partido", resumió el moscovita.

Medvedev no considera que el triunfo que logró contra el serbio en la final del US Open le otorgara una ventaja psicológica. "Cuando conoces a Novak, sabes que es imposible sacarle una ventaja psicológica. Al contrario, sabía que iba a buscar la revancha. Sentí que tenía muchas ganas de ganar", dijo el ruso.