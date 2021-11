El entrenador del Extremadura es expulsado por encararse con su jugador: "Vete buscando equipo, me cago en la p..."

El Extremadura UD no pasa por su mejor momento esta temporada y la situación ya está haciendo mella en el vestuario. Tras su derrota contra el DUX Internacional el pasado fin de semana, los azulgranas han caído a los puestos de descenso y la tensión se puede cortar con un cuchillo, como se vio en los minutos finales del último encuentro.

Con la caída prácticamente consumada y ya en los minutos de descuento del partido, el técnico Manuel Mosquera protagonizó una expulsión un tanto inverosímil por un gesto que tuvo con uno de sus jugadores. El entrenador zarandeó agarrando de la pechera a su futbolista Musa y le recriminó su actitud con la que disputó al partido.

El acta recoge los términos en los que el coruñés se dirigió al futbolista de 19 años y que le valieron ser expulsado: "Dirigirse a un jugador de su equipo dentro del banquillo, en los siguientes términos: 'vete buscando equipo, me cago en la puta', al tiempo que le sujetaba por la camiseta a la altura del pecho y lo zarandeaba, teniendo que ser separado por el resto del cuerpo técnico".

📋[ACTA] Extremadura - @DUXInterMadrid



🤬"Vete buscando equipo me cago en la p***"



🔵🔴El entrenador del @EXT_UD a un jugador de su equipo mientras le agarraba del pecho y le zarandeaba.#PrimeraRFEF pic.twitter.com/iojamBf9rN — Tiempo de Juego (@tjcope) November 7, 2021

En la rueda de prensa tras el partido, Mosquera no se echó para atrás con su actitud y reivindicó que era un lección para el jugador. "He visto que Musa no tenía ganas de jugar, y así no se puede salir del campo. Tiene que aprender, es anormal en mí haberlo hecho así pero las cosas hay que hacerlas ver", destacó. "No me arrepiento de lo que ha pasado con Musa, podía haberlo hecho de otra forma, pero no me arrepiento", zanjó.