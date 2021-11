Ada Colau responde a Gerard Piqué: "No es cierto que Barcelona esté peor que Madrid"

Ada Colau fue invitada de La Sexta noche y el presentador José Yélamo no dudó en sacar a relucir las recientes declaraciones de Gerard Piqué en un acto de la Copa Davis en las que decía tener "envidia sana de Madrid", al tiempo que consideraba a la capital como "un ejemplo para Europa y para el mundo".

Piqué fue un poco más allá en sus palabras. "Ya me gustaría que en Barcelona estuviéramos a ese nivel. Estos últimos años nos está costando un poco más", dijo el capitán del FC Barcelona. Algo que a lo que Ada Colau quiso restar importancia.

En Madrid y Barcelona hay modelos de ciudad distintos



"Entiendo que Piqué habla como empresario. Él tiene proyectos en Madrid y me parece bien que hable así a la capital, no me supone ningún problema como alcaldesa de Barcelona", respondió Colau. "Yo con Madrid tengo muchísimos vínculos. Tengo amistades, tengo familia, y Madrid y Barcelona comparten un montón de cosas. Echo de menos el tono de Manuela Carmena", comentó la alcaldesa.

Lo que sí quiso dejar claro Colau es que no es cierto que "Barcelona esté peor que Madrid", y remitió a que "el paro ha bajado mucho más en Barcelona que en Madrid, que es un dato muy concreto que afecta a la población, a quien más le importan los datos económicos".