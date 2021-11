Fernando Alonso mantiene su pulso con la FIA en el GP de México: "Hay que competir de manera justa"

Fernando Alonso es uno de los protagonistas paralelos del final de esta temporada 2021 de Fórmula 1 por su cruzada contra la FIA y Michael Masi, en lo que considera una injusta manera de interpretar las normas. El asturiano ya tuvo un serio enganchón con Michael Masi en el GP de Estados Unidos, y ahora ante el fin de semana de México no se ha mordido la lengua.

En la rueda de prensa previa, Alonso fue muy claro pese a las críticas recibidas al respecto. "Tratamos de trabajar juntos para una mejor solución. No es frustración, es sólo tratar de competir de manera justa y dar un buen espectáculo para la gente en las tribunas y en la televisión", explicó en la primera comparecencia pública tras lo ocurrido en Austin. Alonso apunta a la limpieza de la competición en sus críticas y respuestas al respecto de las polémicas.

"Siempre son muy constructivas y muy positivas porque todos queremos correr del modo más justo posible y tratamos de abordar todos los problemas. Porque a veces no es sólo el enfoque de los pilotos o la carrera en sí, es la naturaleza del circuito", señaló.

En este sentido, Alonso repitió la comparativa con el fútbol. "No mencionaré el asunto en la reunión de la FIA porque tendremos la misma respuesta de la FIA. En fútbol, si llevas el balón dentro del área con las manos, será penalti. Por lo tanto, no es necesario llevar esto a cada partido. Cada vez que tocas el balón con las manos en el área de penalti va a ser un penalti, en cada partido. No quiero que suceda porque creo que hay muchas otras cosas que deberíamos discutir en esa reunión", señaló, como por ejemplo las 'bananas' de la curva 1 que se han eliminado con respecto a lo previsto.

El Autódromo Hermanos Rodríguez de México es un circuito que no se le da nada bien al asturiano, como recordó. "Las cuatro veces en las que corrí aquí no fueron en las mejores condiciones, lo utilizamos para cambiar motor con McLaren dos veces y otro año creo que ni siquiera salí porque debí retirarme cuando iba hacia la parrilla después de cambiar el motor el domingo por la mañana", recordó.

De momento, en el estreno de los libres, no le fue mal: acabó en el 'top 10'.