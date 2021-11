El árbitro de la final de la Champions de 2016 entre Madrid y Atlético reconoce errores "para equilibrar el partido"

Mark Clattenburg, el árbitro de la final de la Champions de 2016 entre Real Madrid y Atlético, ha reconocido en una polémicas declaraciones que pitó un penalti a favor de los rojiblancos para compensar el error en el gol previo del equipo madridista.

"Yo supe que Bale la había tocado, lo que facilitó que Ramos marcara el 1-0 en fuera de juego. Entonces le pregunté a mi asistente si había habido ese toque tras el saque de falta. Él estaba totalmente paralizado. No teníamos tecnología y tenía que reiniciar el partido. Finalmente recuperé la comunicación con mi asistente y me dijo que el micrófono y los cascos habían dejado de funcionar justo en ese momento. Estaba muy confundido. Fue una decisión muy difícil", explica sobre el 1-0, obra de Sergio Ramos.

Posteriormente, señaló un penalti de pepe sobre Fernando Torres que, cinco años después, explica así: "Fui muy afortunado en esa final, porque se me presentó un penalti de esos que son 50/50. Torres estaba claramente adelantado ante Pepe, muy claramente, y hubo falta. ¿Realmente hubo falta? Es muy subjetivo. Y lo pité porque eso devolvía el equilibrio, ya que el Madrid ya había tenido su oportunidad con ese gol en fuera de juego", cuenta el colegiado inglés, en el programa de televisión 'The Brazilian Shirt Name'.

Y, cuando el Atlético falló ese "regaló de compensación" por parte de Clattenburg, este revela que se sintió aliviado: "El Atlético tuvo claramente la oportunidad de empatar el gol en fuera de juego y fallaron. Y ahora me culparán a mí pero no pueden porque Griezmann tuvo la oportunidad del penalti".