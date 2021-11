La rotura de tobillo de Sergio Rodríguez a Mirotic que se ha hecho viral porque recuerda al mismísimo Michael Jordan

Sergio Rodríguez protagonizó una de las mejores jugadas de la jornada en la Euroliga. El base del Armani Milán puso su sello particular a una canasta decisiva para la victoria de su equipo sobre el Barça Basket y además se hizo viral por la similitud entre la acción del 'Chacho' y aquel famoso the last shot de Michael Jordan para dar el sexto anillo de campeón de la NBA a los Chicago Bulls.

La jugada en cuestión tuvo lugar a falta de poco más de 30 segundos para el final de un partido muy igualado, con el Armani Milán 4 puntos por delante del conjunto catalán. Sergio Rodríguez encaró a Nikola Mirotic y se aprovechó de su velocidad para hacer un cambio de ritmo y dirección en la frontal de la canasta. Su defensor se vio claramente superado y dio tiempo al base tinerfeño para ejecutar un step back de manual y lanzar en suspensión.

Una canasta de @SergioRodriguez con aroma a una de Michael Jordan ⭐#EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/ph8SGSNMHb — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2021

La canasta del 'Chacho' puso a su equipo con seis puntos de ventaja y sentenció el partido. La celebración de Sergio Rodríguez yendo hacia el banquillo por el parón de tiempo muerto lo dijo todo.

Finalmente el Barça cayó (75-70) en lo que fue su segunda derrota seguida en Europa y dio el liderato en solitario a los italianos.