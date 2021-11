Nilofar Bayat, la excapitana del equipo afgano de baloncesto en silla, pide que no se olvide Afganistán y sus mujeres

La excapitana del equipo afgano de baloncesto en silla de ruedas Nilofar Bayat ha reclamado al resto del mundo que no se olvide ni de Afganistán ni de la situación que viven las mujeres afganas y ha criticado este miércoles que muchos países "están jugando" en su país, y el pueblo afgano "está pagando esa diversión: resulta insoportable".

Ha pedido a la UE que no reconozca a los talibanes como un "gobierno legal" y ha asegurado que son los mismos de hace 20 años: "Un grupo que no ha estudiado, ni trabajado, que ni siquiera es capaz de entender las leyes que quieren que cumplamos las mujeres; ellos son los mismos, pero nosotras no somos las mismas", ha dicho durante su intervención en la jornada "Afganistán: crisis política y derechos de la mujer", organizada este miércoles por la Diputación Foral de Bizkaia.

"Nosotras hemos estudiado, hemos trabajado y participado en la vida y, gracias a nosotras, Afganistán ha cambiado; es imposible para nosotras vivir como ellos quieren, como un cuerpo sin espíritu, recluidas en casa sin poder hacer nada, y además sumidas en la pobreza", ha dicho y ha remarcado que muchas familias dependían de los ingresos económicos de las mujeres y ahora se han quedado sin medios para subsistir.

Bayat ha recordado que hace veinte años un cohete de los talibanes entró en su casa y la convirtió en inválidos a ella y a su padre, y que también perdió a su hermano, pero, cuando echaron a los talibanes del poder, intentó "olvidar todo eso", estudió Derecho, trabajó y "venció todos los problemas" para crear un equipo de baloncesto en silla de ruedas.

El pasado mes de agosto, cuando los talibanes tomaron de nuevo las riendas del país, "lo perdimos todo de un día para otro". "Soy un ejemplo de los salvajes que son: la primera vez me quitaron la salud, y la segunda la esperanza, destruyeron todo lo que había construido. Por eso pedí ayuda para salir del país, porque no quiero que me quiten la esperanza, ni que decidan por mí. Ahora es mi obligación hablar de Afganistán, para que el mundo no nos olvide".

En la actualidad reside en Bilbao junto a su marido y juega en el equipo de baloncesto adaptado Bidaialdeak BSR. Sus compañeras del equipo afgano también han pedido ayuda al Gobierno español para abandonar su país, porque ya no pueden practicar deporte "ni hacer nada. Todas buscan la posibilidad de salir de Afganistán y espero que lo consigan porque se lo merecen; han perdido todo, hasta la esperanza, y no hay diferencia entre alguien que está sin esperanza y alguien que está muerto", ha concluido.