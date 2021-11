Para ponerse en forma solo es necesario un pequeño empujón de ganas y ponérnoslo fácil. Con la llegada del frío salir a la calle apetece menos y todo lo que hemos ganado en el verano podemos echarlo a perder porque nos puede la pereza. Pero hacer deporte en casa ahora es más fácil que nunca. ¿Quién no tiene en casa unas mancuernas o unas gomas para entrenar fuerza adquiridas durante el confinamiento?. Sin embargo, hacer ejercicio cardiovascular no es tan fácil: salir a correr a veces da pereza y por eso tener una bici estática a dos metros del sofá nos puede ayudar a vencerla. Ya no hay excusas.

Ahora los aparatos de fitness son mucho más versátiles, ocupan poco espacio y se pueden recoger enseguida para que la casa esté ordenada. La bicicleta estática X-Bike de Cecotec es una gran oportunidad para olvidarse de la pereza ya que por poco más de 100 euros (109.00 euros IVA. incluido) es posible practicar ejercicio de una forma cómoda y sin salir de casa.

Se trata de un modelo fácil de montar y de guardar, por lo que ocupa muy poco espacio. La X-Bike de Cecotec es una bici de funcionamiento magnético que cuenta con un sistema de pedaleo Silence Fit, que lo hace ágil y silencioso, para poder practicar ejercicio mientras ves la tele o sin molestar al resto de la familia y que tras la práctica deportiva se puede plegar y recoger sin dejar rastro.

Ocupa poco espacio y es de fácil manejo. Una bici para no complicarse Cecotec

Principales características de esta bici cómoda, práctica y económica

La X-Bike de Cecotec cuenta con un pulsómetro que muestra la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento una pantalla LCD que permite ver el tiempo de ejercicio, así como las calorías y la distancia recorrida con una función de escaneo integrada. Tiene 8 niveles de resistencia para simular llanos y montaña y un sillín que permite el máximo confort. Además, sus ruedas de transporte permiten moverla con facilidad de un lado a otro sin rayar el suelo.

El peso máximo recomendado para esta bicicleta es de 100 kilos y la distancia máxima del sillín al suelo es de 88 centímetros. Cecotec cuenta con un servicio de envío a domicilio que te permite tener este equipamiento fitness en tu hogar en 48 horas para que no pierdas ni un segundo en comenzar a ponerte en forma.

Si buscas algo más de comodidad, por solo 10 euros más, (119 euros. IVA incluido), la X-Bike Pro cuenta con respaldo en el sillín acolchado y plegable y manillar lateral de máximo agarre.

La bici más vendida de Cecotec y otras máquinas para los más avanzados

Si prefieres algo más avanzado, el modelo más vendido de Cecotec es la bicicleta Ultraflex 25 (299 euros, IVA incluido). Se trata de una bicicleta estática muy completa con manillar de triatlón regulable en altura, calapiés y volante de inercia de 25 kilos para satisfacer a los más exigentes, lo que permite un entrenamiento completamente fluido. Este modelo cuenta con soporte para Smartphone freno de emergencia para evitar posibles lesiones.

El modelo más vendido de Cecotec y menos de 300 euros Cecotec

Bicicleta de spinning a muy buen precio.

El modelo Poweractive de Cecotec cuenta con todas las prestaciones de una bicicleta de spinning por menos de 200 euros (199 euros, IVA incluido). Se trata de un modelo profesional, silencioso y con un volante de inercia de 13 kilos además cuenta con calapiés y es apta para un peso máximo de 120 kilos.

Bicicleta estática Poweractive. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.