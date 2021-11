Liverpool tiene dos grandes religiones: el fútbol y The Beatles. La legendaria banda que nació en ese lado del Mersey sigue siendo a día de hoy uno de los principales atractivos turísticos, incluso para aquellos hinchas que acuden a la ciudad por motivos futboleros.

Pero, ¿qué relación han tenido históricamente John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr con este deporte? El tema podría zanjarse rápido: prácticamente ninguna.

Pese a la tradición futbolística de la ciudad, con el Liverpool FC como bandera seguido muy de cerca del Everton, los 'Fab4' nunca fueron muy amigos del balón.

Existen, sin embargo, algunos guiños en su carrera al fútbol y en varias ocasiones se ha especulado con sus afinidades por un color u otro. Sin ir más lejos, uno de los protagonistas del gran duelo europeo de este miércoles en Anfield entre Liverpool y Atlético, Luis Suárez -quien se hizo grande como 'red'- entrevistó en 2014 al mismísimo Paul McCartney y le pidió mojarse con sus preferencias futboleras.

'Macca', como acostumbra, se lanzó por la vía diplomática y mostró su apoyo a los dos grandes equipos de la ciudad, aunque el amor de su padre, James, por el Everton le hizo siempre inclinarse por el lado 'toffee'.

Albert Stubbins, un futbolista en el Sgt. Pepper's



Uno de los guiños de la banda más influyente de todos los tiempos al deporte más popular de Europa lo encontramos en la icónica portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

El álbum, publicado el 1 de junio de 1967, muestra en su portada a más de 70 personajes de mayor o menor relevancia en diferentes ámbitos de la cultura. Uno de ellos es Albert Stubbins, jugador del Liverpool a finales de los años 40 y principios de los 50.

Albert Stubbins, en la portada del Sgt. Pepper's. Beatles Bible.

Walls and Bridges y el dibujo de Lennon

Los 18 meses del 'Lost Weekend' de John Lennon -su periodo de separación de Yoko Ono- se tradujeron en su etapa más prolífica a nivel creativo durante su carrera en solitario.

Así, en 1974, publicó 'Walls and Bridges', su cuarto disco desde que abandonó The Beatles en septiembre del 69. La portada del álbum es un dibujo rescatado de su infancia: un gol de la final de la FA Cup de 1952 conquistada por el Newcastle ante el Arsenal, que el pequeño John dibujó el año en que cumplía 12 años.

El tanto fue obra de Jorge Robledo, quien aparece inmortalizado en el dibujo junto a Jackie Milburn, compañero del Newcastle con el dorsal 9 a la espalda, un número crucial en la vida y la carrera del malogrado genio británico.

El porqué de emplear un recuerdo futbolístico en la portada del disco hay que buscarlo más en la nostalgia que siempre acompañó a Lennon en todo lo que tenía que ver con su complicada infancia ya que los deportes nunca fueron una inquietud para él.

Portada de Walls and Bridges, de John Lennon. Instagram John Lennon

George Harrison, fanático de la F1

Más allá de los frágiles lazos que podían unir a McCartney con los equipos de la ciudad, el guiño de Lennon y la simpatía de Ringo por el Arsenal -por influencia de su padrastro-, no existen referencias que unan a Los Beatles con el fútbol, aunque sí hay un deporte que fue esencial en la vida de uno de ellos: la Fórmula 1.

George Harrison fue siempre un ferviente seguidor del 'Gran Circo' y era frecuente verlo en los circuitos de todo el mundo especialmente en la década de los 70, con los Beatles ya separados y él centrado en su exitosa y exquisita carrera en solitario.

Amigo de grandes figuras como Jackie Stewart, James Hunt, Niki Lauda o Emerson Fittipaldi, quien dijo del Beatle que "amaba las carreras más que nadie", Harrison no sólo vibraba desde el 'paddock' sino que dedicó una 'canción de amor' a su gran pasión.

'Faster' aparece en el disco homónimo de Harrison editado en 1979. "Más rápido que una bala, más rápido que nadie. Más veloz que un parpadeo, como un destello… Nadie sabe cómo lo hace pero es verdad lo que dicen: es el maestro de ir más rápido", reza su estribillo.

Anfield y los Beatles, un amor eterno

Aunque los Beatles no estuvieran ligados al fútbol ni en concreto al club más importante de la ciudad, los aficionados del Liverpool han tenido presentes a los cuatro fabulosos desde que cambiaron el mundo en los años 60.

No es extraño que en la megafonía de Anfield suenen temas de la banda y los propios hinchas 'reds' se han lanzado en más de una ocasión a hacer suyos algunos de los himnos más importantes de la historia de la música, como esta emotiva interpretación de 'She loves you' en la mítica grada 'The Kop' en 1964.

Por las calles de Liverpool se respira fútbol y música, la razón de ser de una ciudad a la que los goles y las canciones elevan a capital mundial.

*María Carbajo, periodista de Sportyou y 20minutos.es, es autora de la biografía de The Beatles 'Beatles para palmípedos'.