Mireia Rodríguez lleva cerca de veinte años jugando al balonmano en equipos de toda la geografía española, sin embargo, su fichaje por el Club Balonmano Albacete (equipo de Segunda División Territorial) ha establecido un precedente que ha captado la atención de todo el mundo del deporte, pues se ha convertido en la primera mujer en inscribirse de manera oficial en un equipo masculino.

Con una dilatada carrera a sus espaldas Mireia confiesa a 20minutos que el revuelo que ha alcanzado la noticia no se lo podía ni imaginar: "Ha sido espectacular, mi marido (Rubén Martínez del Albacete Balompié) tiene mucho cachondeo porque la parte mediática siempre se la ha llevado él, los dos hemos alucinado con la repercusión que ha tenido".

Más allá de la sorpresa, la jugadora reflexionó sobre la forma en que la noticia ha saltado por los aires, tratando de expresar lo habitual de esta situación en el mundo del balonmano: "Es como si le dicen un panadero que se cambia de panadería que ha cambiado un esquema de su profesión...yo llevo años jugando y decir que he roto un techo de cristal me resulta demasiado. Hay muchas situaciones de clubes en los que falta gente, y hay muchos momentos en los que he entrenado con hombres o qué hombres han venido a entrenar con el femenino, en ese sentido estaba acostumbrada", `puntualizó.

La diferencia del caso de Mireia es que su rol en el club de balonmano albaceteño irá más allá de participar en los entrenamientos o de disputar algún amistoso, pues ha sido inscrita para participar en la liga regular, algo que nunca se había hecho antes.

"Yo solo fui allí con mi mochila a entrenar y me acogieron como si nada, entiendo que asombre, pero para mi es una cosa normal, la diferencia es que voy a poder competir en una liga. Esto demuestra la tristeza de que no haya una salida deportiva a nivel amateur para que no tenga que dejar de hacerlo", explica.

A pesar de su caso es el primero en el que se permite la inscripción de una mujer en una competición masculina, la protagonista relata la sencillez del proceso y la cooperación de la federación y del resto de equipos de la competición: "Mi entrenador hizo varios escritos a la federación y esta los trasladó a los equipos para ver cual era la aceptación, y ninguno se opuso. Se ha peleado por esto de manera interna, insisto, yo no he llevado el peso del trámite pero fue así, se aprobó de una manera bastante ágil para lo que podía haber sido.

La jugadora relató con emoción el momento en el que recibió la noticia, pues con la aceptación de la federación se había abierto una nueva etapa deportiva para ella: "En el momento que me dieron la equipación y me dijeron que iba a poder jugar el primer amistoso yo aluciné. Aunque fuera una fantasía yo tenía ganas de que me dejaran aunque era consciente de que dependía de muchas más cosas que de mí o de mi entrenador, pero al final no ha habido impedimentos".

Desde ese momento, Mireia se puso manos a la obra para poder afrontar un nuevo reto de su carrera que asume, pese al revuelo causado, sin más presión de la cuenta: "Yo ya no tengo nervios, fui madre y creo que los dejé en esa experiencia. Llevo muchísimos años en esto, aunque cuando te cambias y empiezas el partido tienes mariposas en el estómago… siempre hay que tener ese punto de nervios pero una vez empiece eso se queda el el vestuario".

Para el debut oficial, que será el próximo fin de semana, la nueva incorporación del equipo manchego ya trabaja adaptando su juego a un balonmano más exigente a nivel físico: "Yo creo en el equipo, ahora necesito de mis compañeros para suplir la envergadura y la fuerza. Estamos intentando trabajar para jugar con más distancia, quitar el hábito del contacto cuerpo a cuerpo y trabajar un juego más ágil, con el campo más abierto y con más visión".

Aunque reitera que no cree que haya sido una pionera, Mireia celebra que la su caso pueda servir para que se ofrezcan este tipo de alternativas para que la gente no abandone su deporte: "Estamos hablando de niveles amateurs que permiten conciliar trabajo, vida en familia...etc. Ya cuando hablamos de niveles profesionales es más complicado, pero en un nivel más bajo es favorable para que la gente que practica estos deportes con menor masa social. Si todo esto ayuda para que todo el mundo siga practicando su deporte y no dejarlo pues yo feliz".

También animó a que la gente apoyara más un deporte que cada vez tiene mayor afición en nuestro país: "Hemos notado que tenemos más afluencia de niños que se han incorporado a la cantera y que han conocido la opción de hacer este deporte", a lo que añadió: "Si esto genera más masa social para el balonmano y para nuestro equipo sería ideal, para mi el publico es parte del equipo, la gente ayuda muchísimo".