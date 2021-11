Nadal no pasa el corte de las ATP Finals por primera vez en 17 años, el único título que le falta

Rafa Nadal lleva ya tres meses alejado de las pistas desde que cayera en su último partido en el Torneo de Washington contra el sudafricano Lloyd Harris. Sus dos apariciones en EE UU han sido sus únicos dos partidos desde que sucumbió en semifinales de Roland Garros contra Djokovic en junio, por lo que lleva prácticamente cinco meses parado por las lesiones.

Las molestias en el pie con las que lleva ya más de un año conviviendo le han hecho perderse esta última mitad de temporada, incluido los Juegos Olímpicos y el propio tenista ha admitido no saber cuándo va a volver. Como consecuencia, ha sufrido un importante bajón en el ránking ATP que le ha condenado a registrar una marca negativa.

Así, Nadal, pese a ser baja confirmada por sus problemas físicos, se queda técnicamente fuera de las ATP Finals al salir del top-8 de la clasificación que da acceso al torneo de maestros por sus logros este año. El mallorquín ha formado parte de esta selecta élite de jugadores desde 2005, pese a que hasta en seis ocasiones ha sido baja por distintos motivos.

Sin embargo, este año no podrá disputarla ni aunque sufra una mágica recuperación a tiempo para disputar el único gran título que le falta en su palmarés. En 2010 y 2013 se quedó a las puertas de la gloria tras caer contra Roger Federer y Novak Djokovic, respectivamente. Curiosamente, desde 2015 ninguno del big-3 ha conseguido alzarse como campeón.

Sinner y el síndrome de Müller-Weiss, sus verdugo

Ha sido el gran papel del Jannik Sinner en su último campeonato el que ha terminado por dejarle fuera de los primeros puestos. El italiano alcanzó las semifinales en el Torneo de Viena y así ocupó la última plaza disponible para las finales, que se disputarán del 14 al 21 de noviembre en Londres. No obstante, lo lógico es que Rafa hubiera conservado su posición en el top-8 de no ser por su lesión.

Nadal lleva de baja desde agosto, cuando se hizo público que padecía el síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo, una anomalía degenerativa en el desarrollo del tejido del escafoide tarsiano, el hueso del arco del pie. En los últimos meses las molestias han ido a más y le han apartado de las pistas, pero sin tener una fecha de vuelta concreta.

A mediados de octubre dejó claro que no sabe cuándo volverá aunque tiene un plan de recuperación preciso. No obstante, quiso quitarse presión reconociendo que "no dirá cuáles son esos objetivos", en cuanto a plazos.