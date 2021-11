Djokovic, reacio a la vacuna, decidirá si disputa el Open de Australia cuando se anuncie qué medidas anticovid imponen

Novak Djokovic aseguró este domingo que esperar al anuncio oficial de la organización del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada 2022, sobre los requisitos para entrar en el país en relación al coronavirus.

El Estado de Victoria, donde se celebra el torneo, ya ha dejado claro que hay que tener, sin excepciones, la pauta doble de la vacuna para viajar a Australia y el de Belgrado nunca ha sido partidario a que la vacunación sea un requisito imprescindible para poder jugar.

"Bueno, voy a decidir si voy a Australia o no después de ver la declaración oficial de Tennis Australia. En este momento no tenemos ningún anuncio o declaración oficial, así que hasta que no salga, no hablaré más de esto, porque no quiero ser parte de las historias sobre suposiciones y qué pasaría si", señaló Djokovic en su primera rueda de prensa desde su derrota en la final del Abierto de los Estados Unidos.

El número uno del mundo insistió en que quiere esperar a que "se cumplan los requisitos oficiales para viajar a Australia y jugar en Australia". "Entonces, obviamente, veré lo que hago personalmente con eso, y también el grupo más grande de jugadores porque la situación es obviamente diferente en Australia que a la de la mayor parte del mundo", subrayó.